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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2522252325242525>
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Перекличка обнуленных
есть такие сегодня? или завтра появятся?)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:25

Даже если это конец бычьего ралли (в чем у меня есть сомнения), отскок будет минимум до 48-52к по битку
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  RTC12 написав:В США Налоговое управление IRS начинает репрессивные меры против криптоинвесторов.
https://www.zerohedge.com/crypto/irs-la ... heir-taxes
Когда хакеры останавливают глобальный трубопровод в США и требуют за возобновление его работы выкуп в биткоинах, то это "цифровое чудо" никто терпеть не будет. Ибо речь уже идёт о безопасности государства.
Вчера трубопровод, а завтра атомная станция...


Только на днях писал, не спроста атака была...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:27

  Олежан написав:Перекличка обнуленных
есть такие сегодня? или завтра появятся?)


По всплеску самоубийств будет видно :mrgreen: Извините мой черный юморок на злобу дня
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:28

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Эос в говно.

в говно - єто когда ниже 3х)))

После последней просадки уже не слажу с унитаза.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:29

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:Эос в говно.

в говно - єто когда ниже 3х)))

После последней просадки уже не слажу с унитаза.


Ты сегодня должен еще догнаться интервью Кинаха, которое я на ветке КРЖН публиковал
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:29

  Олежан написав:Перекличка обнуленных
есть такие сегодня? или завтра появятся?)

У меня вся прибыль за 2 года обнулилась.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:30

  zРадио написав:
  Олежан написав:Перекличка обнуленных
есть такие сегодня? или завтра появятся?)


По всплеску самоубийств будет видно :mrgreen: Извините мой черный юморок на злобу дня

Я на грани.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:31

  zРадио написав:
  Олежан написав:Перекличка обнуленных
есть такие сегодня? или завтра появятся?)


По всплеску самоубийств будет видно :mrgreen: Извините мой черный юморок на злобу дня

ні,ні це нЕ піраміда! , це цифрове золото ) :D заносьте далі, купляючому на дні , друге дно в подарунок! :mrgreen:
Востаннє редагувалось yess в Сер 19 тра, 2021 15:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:У меня вся прибыль за 2 года обнулилась.


Я бы не продавал наверно, отрастёт...
Чукча2
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