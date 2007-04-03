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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 252325242525252625272528>
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На бинанс гривни не завести, птшет Превышен лимит,а юсдт можно купить но..... по 33 грн)
newformatlviv
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:36

  airmax78 написав:
  Олежан написав:Перекличка обнуленных
есть такие сегодня? или завтра появятся?)

У меня вся прибыль за 2 года обнулилась.

Крипто прибыль или вообще прибыль от всей деятельности?
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Бляха,Вам заняться в этот день нечем что ли...?? С утра 12 страниц уже наваяли,хрен перечитаешь... :mrgreen: :mrgreen: Страшно?? Кто в штаны наделал-признавайтесь!! :lol: Казак,что там..Все в норме?? :lol:
Востаннє редагувалось osafly в Сер 19 тра, 2021 15:41, всього редагувалось 2 разів.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:36

Мужики, главное не продавайте в минус, по своему опыту говорю.
Пока есть монеты, вы еще ничего не потеряли. Нужно относиться проще, считайте что вы все потеряли. А в будущем монеты еще больше отрастут. Вопрос только во времени.
Востаннє редагувалось Patr1ot в Сер 19 тра, 2021 15:40, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:36

я бнб брал по 60 сейчас 350. кейк по 3 сейчас 18. те вместо х10-15 на момент х5-6...неприятно но пока не смертельно. по битку +- в ноль мож немного минус тк докупал по 30-55 периодически (первый заход на 25)
все без каких либо плечей
пока не продал ни одной монеты...
Востаннє редагувалось DmitryK в Сер 19 тра, 2021 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:37

о це так РОЗПРОДАЖ!
закупляємся по дешману, панове!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:38

Разница на Бинансе между спотом и фьючами по биткоину - более 2000 пунктов на моменте!!! КАК???
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В этом году,все по фэншую Вам сделали..График нарисовали,значок зажгли,слили в этот же момент.Берите,закупайтесь..Сидят,трясутся от страха..Человеческая натура неизменна.Не бойтесь говорю..Будете потом еще не раз эту возможность вспоминать.Вам второй шанс дали,с марта 2020..Но судя по всему,многие его снова проипут...Отак всегда.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:41

Покупал в основном дешевле 10, так что все ещё в больших плюсах. Увы, успел продать по 44-55 только меньшую часть - очень быстро всё рухнуло. Сейчас по этой цене уже не продаю. И не покупаю, конечно. Дороже 20 теперь входить не рискну.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:42

втарил эфир на всю котлету по 2600. мое очко было на грани аннигиляции. такую возможность пропустил. обидно за такую ошибку
spacemachine
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