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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На бинанс гривни не завести, птшет Превышен лимит,а юсдт можно купить но..... по 33 грн)
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:36
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Бляха,Вам заняться в этот день нечем что ли...?? С утра 12 страниц уже наваяли,хрен перечитаешь... Страшно?? Кто в штаны наделал-признавайтесь!! Казак,что там..Все в норме??
Востаннє редагувалось osafly в Сер 19 тра, 2021 15:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:36
Мужики, главное не продавайте в минус, по своему опыту говорю.
Пока есть монеты, вы еще ничего не потеряли. Нужно относиться проще, считайте что вы все потеряли. А в будущем монеты еще больше отрастут. Вопрос только во времени.
Востаннє редагувалось Patr1ot в Сер 19 тра, 2021 15:40, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:36
я бнб брал по 60 сейчас 350. кейк по 3 сейчас 18. те вместо х10-15 на момент х5-6...неприятно но пока не смертельно. по битку +- в ноль мож немного минус тк докупал по 30-55 периодически (первый заход на 25)
все без каких либо плечей
пока не продал ни одной монеты...
Востаннє редагувалось DmitryK в Сер 19 тра, 2021 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:38
Разница на Бинансе между спотом и фьючами по биткоину - более 2000 пунктов на моменте!!! КАК???
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В этом году,все по фэншую Вам сделали..График нарисовали,значок зажгли,слили в этот же момент.Берите,закупайтесь..Сидят,трясутся от страха..Человеческая натура неизменна.Не бойтесь говорю..Будете потом еще не раз эту возможность вспоминать.Вам второй шанс дали,с марта 2020..Но судя по всему,многие его снова проипут...Отак всегда.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:41
Покупал в основном дешевле 10, так что все ещё в больших плюсах. Увы, успел продать по 44-55 только меньшую часть - очень быстро всё рухнуло. Сейчас по этой цене уже не продаю. И не покупаю, конечно. Дороже 20 теперь входить не рискну.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:42
втарил эфир на всю котлету по 2600. мое очко было на грани аннигиляции. такую возможность пропустил. обидно за такую ошибку
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