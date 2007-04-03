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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25242525252625272528>
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:42

  greenozon написав:о це так РОЗПРОДАЖ!
закупляємся по дешману, панове!

"Я думал, что опустился на самое дно, как вдруг снизу постучали". Этот дешман может показаться еще хаями..
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:45

Разница 5000!!! Я ничего не понимаю...
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Если кому интересна тема автоматизированного арбитража, то могу доложить - такие сильные движения арбитраж на грани нулевой доходности, потому что API бирж очень сильно тормозило, много сделок в минус.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:48

  sleazy написав:Разница 5000!!! Я ничего не понимаю...

Фьючерсы это когда один предлагает пари, а второй его принимает. Технически разрыва быть не должно, т.к. все Лонги имеют шорты. Возможно на Бинанс произошли технические ошибки, по идее такого быть не должно. Бегите оттуда, там все на соплях.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 19 тра, 2021 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:49

  DmitryK написав:я бнб брал по 60 сейчас 350. кейк по 3 сейчас 18. те вместо х10-15 на момент х5-6...неприятно но пока не смертельно. по битку +- в ноль мож немного минус тк докупал по 30-55 периодически (первый заход на 25)
все без каких либо плечей
я по 25 брал , и шо? Хрень это все , пока в твоем кармане не будет рЕальных ,папэровЫх! $ , это все игра , все эти графики ,и линии перевернутых х"ев,плечей , и прочего говна , которое пытаются впихнуть с фондового рынка,в крипто, ровно =0 Фибоначчи шо кажуть ? :mrgreen:
yess
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:52

  yess написав:
  DmitryK написав:я бнб брал по 60 сейчас 350. кейк по 3 сейчас 18. те вместо х10-15 на момент х5-6...неприятно но пока не смертельно. по битку +- в ноль мож немного минус тк докупал по 30-55 периодически (первый заход на 25)
все без каких либо плечей
я по 25 брал , и шо? Хрень это все , пока в твоем кармане не будет рЕальных ,папэровЫх! $ , это все игра , все эти графики ,и линии перевернутых х"ев,плечей , и прочего говна , которое пытаются впихнуть с фондового рынка,в крипто, ровно =0 Фибоначчи шо кажуть ? :mrgreen:

Фибоначчи мне утром сказал что мы будем багатии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:53

Сколько денег занесли граждане Украины в крипту?
Есть ориентировочные данные?

Выйти в настоящие деньги сегодня кому то удалось?
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:58

Zebra Cпасибо за предупреждение! Уже убежал оттуда на KuCoin.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:58

https://prnt.sc/134dwuk
зацените пока мой график с 15го марта
spacemachine
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:06

Купляв BTC по 30-35. Десь до 85% показової котлети. Багато трейдерів прикрилось. Буде відскок, власне уже маленький є.
До Zebra треба прислухатись ! Я не очікував такого провалу.
Востаннє редагувалось Цифра в Сер 19 тра, 2021 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Цифра
 
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