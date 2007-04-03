Если кому интересна тема автоматизированного арбитража, то могу доложить - такие сильные движения арбитраж на грани нулевой доходности, потому что API бирж очень сильно тормозило, много сделок в минус.
sleazy написав:Разница 5000!!! Я ничего не понимаю...
Фьючерсы это когда один предлагает пари, а второй его принимает. Технически разрыва быть не должно, т.к. все Лонги имеют шорты. Возможно на Бинанс произошли технические ошибки, по идее такого быть не должно. Бегите оттуда, там все на соплях.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 19 тра, 2021 15:49, всього редагувалось 1 раз.
DmitryK написав:я бнб брал по 60 сейчас 350. кейк по 3 сейчас 18. те вместо х10-15 на момент х5-6...неприятно но пока не смертельно. по битку +- в ноль мож немного минус тк докупал по 30-55 периодически (первый заход на 25) все без каких либо плечей
я по 25 брал , и шо? Хрень это все , пока в твоем кармане не будет рЕальных ,папэровЫх! $ , это все игра , все эти графики ,и линии перевернутых х"ев,плечей , и прочего говна , которое пытаются впихнуть с фондового рынка,в крипто, ровно =0 Фибоначчи шо кажуть ?
DmitryK написав:я бнб брал по 60 сейчас 350. кейк по 3 сейчас 18. те вместо х10-15 на момент х5-6...неприятно но пока не смертельно. по битку +- в ноль мож немного минус тк докупал по 30-55 периодически (первый заход на 25) все без каких либо плечей
я по 25 брал , и шо? Хрень это все , пока в твоем кармане не будет рЕальных ,папэровЫх! $ , это все игра , все эти графики ,и линии перевернутых х"ев,плечей , и прочего говна , которое пытаются впихнуть с фондового рынка,в крипто, ровно =0 Фибоначчи шо кажуть ?