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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 16:09
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на фьючерсах
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yess
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:15
норм...
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Козак-характерник
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:17
Заходил в биток в феврале 2020, по 11000
После этого в марте он свалился на 3500,
Было "больно", но потерпев полгода, все стабилизировалось
Так-что не очьковать
Сливать буду по 75к
Востаннє редагувалось Xenon
в Сер 19 тра, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Xenon
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:17
Знатно іпут
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Козак-характерник
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2
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:22
ETH ще можна спробувати втюрити під 2% добових на Bitfinex.
USD під 7% взяли - банально, за кілька годин, як правило, вертають.
Востаннє редагувалось Цифра
в Сер 19 тра, 2021 16:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:23
Козак-характерник написав:
норм... :
не займай блаженного
да, зараз понесе про супер стратегію хеджування ризиків
)і про маніпуля
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yess
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:28
На ринках пролилася кров бича ріками. Купуйте, поки дешево !
Паніка для слабачків. Тиснемо кнопочку "Качати бабло", і віничком прибираємо попкорн, що порозлітався. Концерт сі скінчив.
Востаннє редагувалось Цифра
в Сер 19 тра, 2021 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Цифра
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:38
Козак-характерник написав:
Знатно іпут
Ты сам выбрал себе такую позу. Никакой манипуль не запрещал тебе 2 недели назад продать, а сегодня - купить
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zРадио
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:41
Слабувато скупився, але тут головне не продати BTC по 30 !
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:41
vossmy написав:
Коли це все закінчиться?
Когда биток будет равен "0".
Понимающие люди сейчас покупают золото.
Хоть ничего не заработаешь, но ничего и не потеряешь...
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RTC12
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