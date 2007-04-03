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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2525252625272528>
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:09

28688

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на фьючерсах
yess
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:15

  osafly написав:Бляха,Вам заняться в этот день нечем что ли...?? С утра 12 страниц уже наваяли,хрен перечитаешь... :mrgreen: :mrgreen: Страшно?? Кто в штаны наделал-признавайтесь!! :lol: Казак,что там..Все в норме?? :lol:

норм... :P
Козак-характерник
2
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:17

Заходил в биток в феврале 2020, по 11000
После этого в марте он свалился на 3500,
Было "больно", но потерпев полгода, все стабилизировалось
Так-что не очьковать
Сливать буду по 75к
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 19 тра, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:17

Знатно іпут :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:22

ETH ще можна спробувати втюрити під 2% добових на Bitfinex.
USD під 7% взяли - банально, за кілька годин, як правило, вертають.
Востаннє редагувалось Цифра в Сер 19 тра, 2021 16:24, всього редагувалось 2 разів.
Цифра
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:23

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Бляха,Вам заняться в этот день нечем что ли...?? С утра 12 страниц уже наваяли,хрен перечитаешь... :mrgreen: :mrgreen: Страшно?? Кто в штаны наделал-признавайтесь!! Казак,что там..Все в норме?? :lol:

норм... :
не займай блаженного :D да, зараз понесе про супер стратегію хеджування ризиків :?: )і про маніпуля
yess
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:28

На ринках пролилася кров бича ріками. Купуйте, поки дешево !
Паніка для слабачків. Тиснемо кнопочку "Качати бабло", і віничком прибираємо попкорн, що порозлітався. Концерт сі скінчив.
Востаннє редагувалось Цифра в Сер 19 тра, 2021 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Цифра
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:38

  Козак-характерник написав:Знатно іпут :mrgreen:


Ты сам выбрал себе такую позу. Никакой манипуль не запрещал тебе 2 недели назад продать, а сегодня - купить
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:41

Слабувато скупився, але тут головне не продати BTC по 30 !
Цифра
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:41

  vossmy написав:Коли це все закінчиться?

Когда биток будет равен "0".
Понимающие люди сейчас покупают золото.
Хоть ничего не заработаешь, но ничего и не потеряешь...
RTC12
 
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