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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2525252625272528
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Цифра написав:До Zebra треба прислухатись !

  Zebra написав:эфир на 7000 целит
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:56

Витаха
Ну не завжди, звичайно :D і до мене деколи можна :wink: Все ж на 60% він виявляється правий, хоча з кінця осені так, Зебру хтось трохи зурочив. То пройде. Я в нього вірю ! В себе також !
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 17:01

HODL!

Нытики, пару таблеток для памяти вам из разных времен и ценовых уровней биткоина:

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zРадио
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