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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 16:52
Цифра написав:
До Zebra треба прислухатись !
Zebra написав:
эфир на 7000 целит
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Витаха
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:56
Витаха
Ну не завжди, звичайно
і до мене деколи можна
Все ж на 60% він виявляється правий, хоча з кінця осені так, Зебру хтось трохи зурочив. То пройде. Я в нього вірю ! В себе також !
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