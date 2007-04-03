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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 16:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 19 тра, 2021 16:56
Витаха
Ну не завжди, звичайно і до мене деколи можна Все ж на 60% він виявляється правий, хоча з кінця осені так, Зебру хтось трохи зурочив. То пройде. Я в нього вірю ! В себе також !
Додано: Сер 19 тра, 2021 17:01
HODL!
Додано: Сер 19 тра, 2021 18:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А я колись продав 1,5к догів сумарно десь за 5 баксів і вони там лежали на біржі десь років зо три поки я їх не задіяв у інших ордерах, що дозволило тоді зекономити на комісіях. А тепер би зекономив на комуналці. Десь так на рік наперед.
Додано: Сер 19 тра, 2021 18:10
Підсмажили лонгустів, тепер шортунам шорти треба в стрінги перетворити... Однією свічкою на 100 к...
Додано: Сер 19 тра, 2021 18:38
Утром закрыл терминал и вообще отдохнул от Инета, арбитражить на таком рынке себе дороже, новую котлету тоже закидывать не буду, а старая пусть холдится до отскока. С плечом в лонг не стоял. Формально ещё в плюсе, но профит за несколько месяцев испарился. Всем крепкого здоровья
Додано: Сер 19 тра, 2021 18:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Альты посливали такими тенями,что у меня даже "ума и фантазии" не хватило поставить туда ордера,причем все за 4ч свечу,а по факту-еще быстрее..Дот с 35-сразу 18,Линк с 32-21! и продолжать можно бесконечно,по -40% за пару часов.Доминация судя по всему,снова пойдет взад к 50%.Пока альты такое падение отыграют-рак засвистит..Дед точно будет главные танцы в ближайшие неделю танцевать,еще ниже заталкивая альту своим анан... туда-сюда +-8-9тыс за день.
Додано: Сер 19 тра, 2021 18:41
Подскажите, почему Бинанс не дает пополнить счет? Пишет "превышен лимит", хотя завел всего 35 тысяч.
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