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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 19:16
osafly написав:
Альты посливали такими тенями,что у меня даже "ума и фантазии" не хватило поставить туда ордера
З такими фортелями маніпуля, тема фючей похєрєна...
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Козак-характерник
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:24
ishvara написав:
Подскажите, почему Бинанс не дает пополнить счет? Пишет "превышен лимит", хотя завел всего 35 тысяч.
Да хрен знает, вчера ещё норм заводил, сегодня не ввести не вывести гривну. Ушёл с Бинанса через крипту на Bitfinex. Как то ближе мне эта биржа...
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jimmie
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:33
Козак-характерник написав: osafly написав:
Альты посливали такими тенями,что у меня даже "ума и фантазии" не хватило поставить туда ордера
З такими фортелями маніпуля, тема фючей похєрєна...
Не только фьючей, хомяки теперь от спота ХЗ сколько времени шарахаться будут. Ну, кроме бывалых, закалённых в криптобоях
Я в минус выходить не буду, хотя и на большой профит после сегодняшнего шоу не рассчитываю
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phantom_systems
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:33
Xenon написав:
сегодня закроемся выше 40к
много-ли кто затарился сегодня по 30ке? )
увы, лимит на крипту у меня был исчерпан, поэтому ничего не докупал, но и не продавал
на фьючерсах был прострел на 28 даже
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DmitryK
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:40
phantom_systems написав:
Не только фьючей, хомяки теперь от спота ХЗ сколько времени шарахаться будут. Ну, кроме бывалых, закалённых в криптобоях
Я в минус выходить не буду, хотя и на большой профит после сегодняшнего шоу не рассчитываю
Грошей справжніх з гулькін хвост. Всіх хомячел обстригли. Тому шарять по кишеням широким лезом...
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Козак-характерник
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:44
Этот день в истории крипты:
24H Rekt
$8.86B
BTC 24H Rekt
$3.82B
In the past 24 hours, 800,966 traders were liquidated.
The largest single liquidation order happened on Huobi-BTC value $67M
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phantom_systems
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:53
phantom_systems написав:
Этот день в истории крипты:
24H Rekt
$8.86B
BTC 24H Rekt
$3.82B
In the past 24 hours, 800,966 traders were liquidated.
The largest single liquidation order happened on Huobi-BTC value $67M
Rekt - это сокращение от rektalno?
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airmax78
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Додано: Сер 19 тра, 2021 19:59
rekt = wrecked
но в мире крипты это часто означает именно факт того, что трэйдера в виртуале поимели анально на вполне реальные деньги
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phantom_systems
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Додано: Сер 19 тра, 2021 20:05
39опять.
каково вечером проснуться тем кто все пропустил и при неизменном курсе увидеть сорваные стопы
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Diman
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