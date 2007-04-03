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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2526252725282529
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:16

  osafly написав:Альты посливали такими тенями,что у меня даже "ума и фантазии" не хватило поставить туда ордера

З такими фортелями маніпуля, тема фючей похєрєна... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:24

  ishvara написав:Подскажите, почему Бинанс не дает пополнить счет? Пишет "превышен лимит", хотя завел всего 35 тысяч.

Да хрен знает, вчера ещё норм заводил, сегодня не ввести не вывести гривну. Ушёл с Бинанса через крипту на Bitfinex. Как то ближе мне эта биржа...
jimmie
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:33

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Альты посливали такими тенями,что у меня даже "ума и фантазии" не хватило поставить туда ордера

З такими фортелями маніпуля, тема фючей похєрєна... :mrgreen:

Не только фьючей, хомяки теперь от спота ХЗ сколько времени шарахаться будут. Ну, кроме бывалых, закалённых в криптобоях :) Я в минус выходить не буду, хотя и на большой профит после сегодняшнего шоу не рассчитываю
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:33

  Xenon написав:сегодня закроемся выше 40к
много-ли кто затарился сегодня по 30ке? )

увы, лимит на крипту у меня был исчерпан, поэтому ничего не докупал, но и не продавал
на фьючерсах был прострел на 28 даже
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:40

  phantom_systems написав:Не только фьючей, хомяки теперь от спота ХЗ сколько времени шарахаться будут. Ну, кроме бывалых, закалённых в криптобоях :) Я в минус выходить не буду, хотя и на большой профит после сегодняшнего шоу не рассчитываю

Грошей справжніх з гулькін хвост. Всіх хомячел обстригли. Тому шарять по кишеням широким лезом... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:44

Этот день в истории крипты:

24H Rekt
$8.86B

BTC 24H Rekt
$3.82B

In the past 24 hours, 800,966 traders were liquidated.

The largest single liquidation order happened on Huobi-BTC value $67M
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:53

  phantom_systems написав:Этот день в истории крипты:

24H Rekt
$8.86B

BTC 24H Rekt
$3.82B

In the past 24 hours, 800,966 traders were liquidated.

The largest single liquidation order happened on Huobi-BTC value $67M

Rekt - это сокращение от rektalno?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:59

rekt = wrecked

но в мире крипты это часто означает именно факт того, что трэйдера в виртуале поимели анально на вполне реальные деньги ;)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 20:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

39опять.
каково вечером проснуться тем кто все пропустил и при неизменном курсе увидеть сорваные стопы
Diman
 
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