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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2546254725482549>
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 14:50

  osafly написав:Сдается мне сейчас организуют ложный пробой,что хомяки поверили в рост и провалят ниже 30К,но и 20К не увидим..Много ждунов именно на отметках 19-25тыс...А вот оттуда уже нарисуют полноценное восстановление в район 50-60К..После таких проливов,а если случится ниже,тогда сомневаюсь что будет обновлен хай этого года..В лучшем случае-нарисуют двойную вершину....и этого было бы вполне достаточно.Но от этого рынка,можно все что угодно ожидать.

Сейчас,как вчера и писал,вся борьба сосредоточена на уровнях 36-37тыс..Не могут медведи закрепиться ниже 36-36.5,открывая дорогу на ретест и обновление дна проторговкой..Но и быки не могут пока закрепиться выше 37..Достаточно посмотреть 4 часовой график..Но дневка вчерашняя,закрылась выше 37,хорошим откупным фителем снизу.

А що якшо буде так?
https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 98/photo/2
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 15:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://turtle-table.com/economic-bubbles/tulpenmanie/

особенно график цен понравился
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 15:25

  Yuri_61 написав:https://turtle-table.com/economic-bubbles/tulpenmanie/

особенно график цен понравился

Нууууу, началось. Мы же это прошли в 2017м.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 15:28

  airmax78 написав:
  Yuri_61 написав:https://turtle-table.com/economic-bubbles/tulpenmanie/

особенно график цен понравился

Нууууу, началось. Мы же это прошли в 2017м.

и повторили в мае 2021 :mrgreen:
урок тогда оказался не усвоен
повторение - мать учения
надо бежать, теряя тапки на ходу, от актива, который растёт быстрее грибов,
а пузырь биткоина раздули так, что мама не горюй!
И не прыгать в последний вагон.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 16:27

  Yuri_61 написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_61 написав:https://turtle-table.com/economic-bubbles/tulpenmanie/

особенно график цен понравился

Нууууу, началось. Мы же это прошли в 2017м.

и повторили в мае 2021 :mrgreen:
урок тогда оказался не усвоен
повторение - мать учения
надо бежать, теряя тапки на ходу, от актива, который растёт быстрее грибов,
а пузырь биткоина раздули так, что мама не горюй!
И не прыгать в последний вагон.

Да не последний это вагон.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 16:47

А стейблы пацаны то печатают...ежедневно.Тезера-500млн,бинанс койн-400млн,USDC вообще за последние сутки +4.7%,а это без малого 860млн $..И что с ними будут делать??? Ума не приложу.. :lol:

А Вы все причитайте о пузырях,о конце света,бу-бу-бу...бу-бу-бу.. Ну-ну. Так много левых людей сюда "приблудилось",строчащих Нью "Апокалипсис сегодня",что напоминают мне пасторов протестантской церкви,или членов "Свидетелей Иеговы",где все сводится к тому,что покайтесь криптовалютные ироды,все равно Вам пиз...

osafly
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 16:56

  Yuri_61 написав:https://turtle-table.com/economic-bubbles/tulpenmanie/

особенно график цен понравился

Мне тоже график в конце за 2015 год понравился. Когда биткоин обвалился с 1100 до 200 и появились такие статьи - тюльпаномания, всё пропало)
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:21

  change_pm написав:А що якшо буде так?
https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 98/photo/2


Красиво :mrgreen: Проверю на свой шкуре :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:33

Yuri_61 Любители драгметаллов встречают свою старость на другой ветке.
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:36

  Yuri_61 написав:хорошая (не отличная) видеокарта и так до хайпа биткоина в 2019 году стоила 400 долларов. А сейчасч она стоит из за этого хайпа 1200$
А отличные карты стлят сейчас 5000$. А её красная цена 800$/
Как Вам это?

В начале 2020 брал Веги 64 по 500 баксов плюс докупил правильные фулл-кавер медные никелированные водянки по 200 баксов, чтобы на жидкий металл встали. Сейчас по скорости в играх ближайший аналог 5600XT. Ещё вчера в Newegg были по 550 баксов, быстро разобрали https://www.newegg.com/asrock-radeon-rx ... 6814930043 Так примерно по 800-900 продают. Что такого неподъёмного?

По большому счёту, если в игры не зарубываться с экстремальными настройками, вполне нормальные 3-4 гиговые Радеоны сейчас по 100 баксов с рук спокойно покупаются. Просто на них бутериум уже не майнится.
phantom_systems
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