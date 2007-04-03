osafly написав:Сдается мне сейчас организуют ложный пробой,что хомяки поверили в рост и провалят ниже 30К,но и 20К не увидим..Много ждунов именно на отметках 19-25тыс...А вот оттуда уже нарисуют полноценное восстановление в район 50-60К..После таких проливов,а если случится ниже,тогда сомневаюсь что будет обновлен хай этого года..В лучшем случае-нарисуют двойную вершину....и этого было бы вполне достаточно.Но от этого рынка,можно все что угодно ожидать.
Сейчас,как вчера и писал,вся борьба сосредоточена на уровнях 36-37тыс..Не могут медведи закрепиться ниже 36-36.5,открывая дорогу на ретест и обновление дна проторговкой..Но и быки не могут пока закрепиться выше 37..Достаточно посмотреть 4 часовой график..Но дневка вчерашняя,закрылась выше 37,хорошим откупным фителем снизу.
и повторили в мае 2021 урок тогда оказался не усвоен повторение - мать учения надо бежать, теряя тапки на ходу, от актива, который растёт быстрее грибов, а пузырь биткоина раздули так, что мама не горюй! И не прыгать в последний вагон.
и повторили в мае 2021 урок тогда оказался не усвоен повторение - мать учения надо бежать, теряя тапки на ходу, от актива, который растёт быстрее грибов, а пузырь биткоина раздули так, что мама не горюй! И не прыгать в последний вагон.
А стейблы пацаны то печатают...ежедневно.Тезера-500млн,бинанс койн-400млн,USDC вообще за последние сутки +4.7%,а это без малого 860млн $..И что с ними будут делать??? Ума не приложу..
А Вы все причитайте о пузырях,о конце света,бу-бу-бу...бу-бу-бу.. Ну-ну. Так много левых людей сюда "приблудилось",строчащих Нью "Апокалипсис сегодня",что напоминают мне пасторов протестантской церкви,или членов "Свидетелей Иеговы",где все сводится к тому,что покайтесь криптовалютные ироды,все равно Вам пиз...
Yuri_61 написав:хорошая (не отличная) видеокарта и так до хайпа биткоина в 2019 году стоила 400 долларов. А сейчасч она стоит из за этого хайпа 1200$ А отличные карты стлят сейчас 5000$. А её красная цена 800$/ Как Вам это?
В начале 2020 брал Веги 64 по 500 баксов плюс докупил правильные фулл-кавер медные никелированные водянки по 200 баксов, чтобы на жидкий металл встали. Сейчас по скорости в играх ближайший аналог 5600XT. Ещё вчера в Newegg были по 550 баксов, быстро разобрали https://www.newegg.com/asrock-radeon-rx ... 6814930043 Так примерно по 800-900 продают. Что такого неподъёмного?
По большому счёту, если в игры не зарубываться с экстремальными настройками, вполне нормальные 3-4 гиговые Радеоны сейчас по 100 баксов с рук спокойно покупаются. Просто на них бутериум уже не майнится.