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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2546254725482549
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:08

  phantom_systems написав:
  Yuri_61 написав:хорошая (не отличная) видеокарта и так до хайпа биткоина в 2019 году стоила 400 долларов. А сейчасч она стоит из за этого хайпа 1200$
А отличные карты стлят сейчас 5000$. А её красная цена 800$/
Как Вам это?

В начале 2020 брал Веги 64 по 500 баксов плюс докупил правильные фулл-кавер медные никелированные водянки по 200 баксов, чтобы на жидкий металл встали. Сейчас по скорости в играх ближайший аналог 5600XT. Ещё вчера в Newegg были по 550 баксов, быстро разобрали https://www.newegg.com/asrock-radeon-rx ... 6814930043 Так примерно по 800-900 продают. Что такого неподъёмного?

По большому счёту, если в игры не зарубываться с экстремальными настройками, вполне нормальные 3-4 гиговые Радеоны сейчас по 100 баксов с рук спокойно покупаются. Просто на них бутериум уже не майнится.

если с рук, то я ж не знаю, может быть они убитые майнингом
может они продают разогретыми и после 3х дней эксплуатации у них чип окончательно отвалится
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все таки надеюсь что уровень доминирования 49-51% послужит отталкивающей точкой для альтов и мы поедем временно обратно на отскок снова в район 40..По крайней мере,хаш риббонс ...ука,должен хоть так отработать..И там,судя по всему и глядя уже по ходу на графики и время этого действа(когда) нужно будет наверное альты крыть.Глядя как расшатывают и ушатывают капу альтов на деде-шатуне,это финиш альтсезона.Продавать отскок дохлого кота и сидеть в фиате.Ну его нах.. такое инвестирование в фантики.С меня ЕОСа довольно.Эта падла,так и не оправдала обсолютно никаких надежд...кондон одноразовый,штопаный-самострел и однострел суточный.Ходи он конем.Приз-самая конченая монета 2020 и 2021 однозначно за ней!
osafly
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  #<1 ... 2546254725482549
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