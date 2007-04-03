Yuri_61 написав:хорошая (не отличная) видеокарта и так до хайпа биткоина в 2019 году стоила 400 долларов. А сейчасч она стоит из за этого хайпа 1200$ А отличные карты стлят сейчас 5000$. А её красная цена 800$/ Как Вам это?
В начале 2020 брал Веги 64 по 500 баксов плюс докупил правильные фулл-кавер медные никелированные водянки по 200 баксов, чтобы на жидкий металл встали. Сейчас по скорости в играх ближайший аналог 5600XT. Ещё вчера в Newegg были по 550 баксов, быстро разобрали https://www.newegg.com/asrock-radeon-rx ... 6814930043 Так примерно по 800-900 продают. Что такого неподъёмного?
По большому счёту, если в игры не зарубываться с экстремальными настройками, вполне нормальные 3-4 гиговые Радеоны сейчас по 100 баксов с рук спокойно покупаются. Просто на них бутериум уже не майнится.
если с рук, то я ж не знаю, может быть они убитые майнингом может они продают разогретыми и после 3х дней эксплуатации у них чип окончательно отвалится
Все таки надеюсь что уровень доминирования 49-51% послужит отталкивающей точкой для альтов и мы поедем временно обратно на отскок снова в район 40..По крайней мере,хаш риббонс ...ука,должен хоть так отработать..И там,судя по всему и глядя уже по ходу на графики и время этого действа(когда) нужно будет наверное альты крыть.Глядя как расшатывают и ушатывают капу альтов на деде-шатуне,это финиш альтсезона.Продавать отскок дохлого кота и сидеть в фиате.Ну его нах.. такое инвестирование в фантики.С меня ЕОСа довольно.Эта падла,так и не оправдала обсолютно никаких надежд...кондон одноразовый,штопаный-самострел и однострел суточный.Ходи он конем.Приз-самая конченая монета 2020 и 2021 однозначно за ней!