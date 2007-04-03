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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2561256225632564
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 16:38

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Битфинекс, соотношение лонгов к шортам 50:1

Вижу паритет по лонгам и шортам

https://www.bybt.com/LongShortRatio

Это стаканы скорее всего.


по прежнему считаете что эфир идёт на 7К?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 16:48

  lrs7719 написав:по прежнему считаете что эфир идёт на 7К?

определенно, не в этот раз, так в следующий, отличная технология по выкачке из буратин бабла, столько возможностей
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 21:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

биток целит сходить на 43к-44к
но скорее всего через ретест зоны 35к
очевидно, что формируется треугольник
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 21:53

  Zebra написав:биток целит сходить на 43к-44к
но скорее всего через ретест зоны 35к
очевидно, что формируется треугольник

Выход вверх из треугольника может быть более сильным
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 23:38

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:биток целит сходить на 43к-44к
но скорее всего через ретест зоны 35к
очевидно, что формируется треугольник

Выход вверх из треугольника может быть более сильным

Все, сбитый летчик, теперь дорога к 7-8 тыщам, если не к нулю, если кому-то из больших дядь надоест этот сбитый летчик. Слишком затратно при таких цифрах его будет тащить к новым хаям ФРСникам, игра не стоит свеч.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 00:09

  hxbbgaf написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:биток целит сходить на 43к-44к
но скорее всего через ретест зоны 35к
очевидно, что формируется треугольник

Выход вверх из треугольника может быть более сильным

Все, сбитый летчик, теперь дорога к 7-8 тыщам, если не к нулю, если кому-то из больших дядь надоест этот сбитый летчик. Слишком затратно при таких цифрах его будет тащить к новым хаям ФРСникам, игра не стоит свеч.


все эти дни просто ждал когда вы наконец отпишетесь. :mrgreen: :mrgreen:

вы, кстати, шорт позицию открыли или собираетесь открывать ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 01:33

  Zebra написав:Битфинекс, соотношение лонгов к шортам 50:1

Таряться. Зараз якраз консолідація після недавнього бул-рану. Можуть кольнути вниз зібрати стопи і знову to the Moon!
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:33

  Mirax написав:
  Zebra написав:Битфинекс, соотношение лонгов к шортам 50:1

Таряться. Зараз якраз консолідація після недавнього бул-рану. Можуть кольнути вниз зібрати стопи і знову to the Moon!

Значит, побреют всех и будет наоборот. ФРСники не спонсоры.
hxbbgaf
 
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