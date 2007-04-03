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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 тра, 2021 16:38
Zebra написав:
Это стаканы скорее всего.
по прежнему считаете что эфир идёт на 7К?
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lrs7719
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Додано: Вів 25 тра, 2021 16:48
lrs7719 написав:
по прежнему считаете что эфир идёт на 7К?
определенно, не в этот раз, так в следующий, отличная технология по выкачке из буратин бабла, столько возможностей
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Zebra
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Додано: Вів 25 тра, 2021 21:05
биток целит сходить на 43к-44к
но скорее всего через ретест зоны 35к
очевидно, что формируется треугольник
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Zebra
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Додано: Вів 25 тра, 2021 21:53
Zebra написав:
биток целит сходить на 43к-44к
но скорее всего через ретест зоны 35к
очевидно, что формируется треугольник
Выход вверх из треугольника может быть более сильным
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phantom_systems
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Додано: Вів 25 тра, 2021 23:38
phantom_systems написав: Zebra написав:
биток целит сходить на 43к-44к
но скорее всего через ретест зоны 35к
очевидно, что формируется треугольник
Выход вверх из треугольника может быть более сильным
Все, сбитый летчик, теперь дорога к 7-8 тыщам, если не к нулю, если кому-то из больших дядь надоест этот сбитый летчик. Слишком затратно при таких цифрах его будет тащить к новым хаям ФРСникам, игра не стоит свеч.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 26 тра, 2021 00:09
hxbbgaf написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
биток целит сходить на 43к-44к
но скорее всего через ретест зоны 35к
очевидно, что формируется треугольник
Выход вверх из треугольника может быть более сильным
Все, сбитый летчик, теперь дорога к 7-8 тыщам, если не к нулю, если кому-то из больших дядь надоест этот сбитый летчик. Слишком затратно при таких цифрах его будет тащить к новым хаям ФРСникам, игра не стоит свеч.
все эти дни просто ждал когда вы наконец отпишетесь.
вы, кстати, шорт позицию открыли или собираетесь открывать ?
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Alex2007
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Додано: Сер 26 тра, 2021 01:33
Zebra написав:
Битфинекс, соотношение лонгов к шортам 50:1
Таряться. Зараз якраз консолідація після недавнього бул-рану. Можуть кольнути вниз зібрати стопи і знову to the Moon!
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Mirax
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Додано: Сер 26 тра, 2021 09:33
Mirax написав: Zebra написав:
Битфинекс, соотношение лонгов к шортам 50:1
Таряться. Зараз якраз консолідація після недавнього бул-рану. Можуть кольнути вниз зібрати стопи і знову to the Moon!
Значит, побреют всех и будет наоборот. ФРСники не спонсоры.
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hxbbgaf
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