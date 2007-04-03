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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2562256325642565
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 17:48

Patr1ot Губень закати))
mongo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:08

  mongo написав:Patr1ot Губень закати))

Также думали в 17 году кто брал по 20к, а потом упало до 3к
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:56

  Patr1ot написав:
  mongo написав:Patr1ot Губень закати))

Также думали в 17 году кто брал по 20к, а потом упало до 3к


Да, возможно такой провал будет и в этот раз, и биток упадёт до 10к пробудет там пол часа и вернется на 20 где-то, вот там его и будет реально купить
jimmie
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:23

  jimmie написав:Да, возможно такой провал будет и в этот раз, и биток упадёт до 10к пробудет там пол часа и вернется на 20 где-то, вот там его и будет реально купить


Имеет смысл сейчас поставить ведра на уровнях 10-20, и не дергаться.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:47

Я смотрю очень многие ждут биток на 10-20к в ближайшем времени
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:50

  iriverix написав:Я смотрю очень многие ждут биток на 10-20к в ближайшем времени

В ближайшие 3 года...
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:23

хотелки у всех разные и зависят от позы. мну бы вверх, но на 10-20 тоже легко, лишь бы шоу продолжалось.
чем больше здесь ждунов па 10-20, тем больше вероятность похода на 40-50=проверено временем, сча апять глянем...
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