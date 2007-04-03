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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 тра, 2021 17:48
Patr1ot Губень закати))
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mongo
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Додано: Сер 26 тра, 2021 18:08
mongo написав:Patr1ot
Губень закати))
Также думали в 17 году кто брал по 20к, а потом упало до 3к
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Patr1ot
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Додано: Сер 26 тра, 2021 18:56
Patr1ot написав: mongo написав:Patr1ot
Губень закати))
Также думали в 17 году кто брал по 20к, а потом упало до 3к
Да, возможно такой провал будет и в этот раз, и биток упадёт до 10к пробудет там пол часа и вернется на 20 где-то, вот там его и будет реально купить
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jimmie
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:23
jimmie написав:
Да, возможно такой провал будет и в этот раз, и биток упадёт до 10к пробудет там пол часа и вернется на 20 где-то, вот там его и будет реально купить
Имеет смысл сейчас поставить ведра на уровнях 10-20, и не дергаться.
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Tegularius
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:47
Я смотрю очень многие ждут биток на 10-20к в ближайшем времени
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iriverix
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:50
iriverix написав:
Я смотрю очень многие ждут биток на 10-20к в ближайшем времени
В ближайшие 3 года...
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Patr1ot
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Додано: Сер 26 тра, 2021 20:23
хотелки у всех разные и зависят от позы. мну бы вверх, но на 10-20 тоже легко, лишь бы шоу продолжалось.
чем больше здесь ждунов па 10-20, тем больше вероятность похода на 40-50=проверено временем, сча апять глянем...
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чик
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Додано: Чет 27 тра, 2021 01:40
Сейчас скорее альты снова пампанут, чем деда будут на 50к тащить. Хотя тоже может подрасти на их фоне. По альтам часть слилась на панике, часть ждёт перехая. Прокатят и тех, и других.
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phantom_systems
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Додано: Чет 27 тра, 2021 05:01
Patr1ot написав: Олежан написав:
ну что, все уже начали тарить биток по бросовым ценам?
"Бросовые цены"? Буду тариться от 15к и ниже лесенкой. А сейчас хаи
жидковатые хаи выходят от прошлого хая в 20к, так новые хомки не поверят в миллион долларов за биткоин после очередного халвинга
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imenno
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Додано: Чет 27 тра, 2021 07:29
imenno написав: Patr1ot написав: Олежан написав:
ну что, все уже начали тарить биток по бросовым ценам?
"Бросовые цены"? Буду тариться от 15к и ниже лесенкой. А сейчас хаи
жидковатые хаи выходят от прошлого хая в 20к, так новые хомки не поверят в миллион долларов за биткоин после очередного халвинга
Ещё не вечер.
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airmax78
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