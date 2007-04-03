Да тут не надо верить. Достаточно какой-нибудь стране озвучить, что часть своих золотовалютных резервов она хранит в биткоинах, и... здравствуй еще один ноль к цене. Как раз к следующему халвингу кто-то и дозреет до этого. ИМХО
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 тра, 2021 08:24
Да тут не надо верить. Достаточно какой-нибудь стране озвучить, что часть своих золотовалютных резервов она хранит в биткоинах, и... здравствуй еще один ноль к цене. Как раз к следующему халвингу кто-то и дозреет до этого. ИМХО
Додано: Чет 27 тра, 2021 09:00
Додано: Чет 27 тра, 2021 09:19
Был...зимбабвийский доллар, когда то.
с Верой не сложилось...
крипту, ушатают, вопрос времени, но могут перед концом и хай обновить...
ну а в Украине, на фоне пролажи земли, гривну могут укрепить.
как следсивие, ну и меньше селюкам выплачивать, все равно прожрут.
Додано: Чет 27 тра, 2021 09:23
Дєд зробив майже 20 іксів з мінімума, а деякі альти й того менш. Це не альтсІзон. Альти як мінімум 100 іксів повинні зробити, щоб про альтсІзон можна було гутарити. Попередні хаї - курям на сміх! Той же лайтушок повинен як мінімум 1000 переткнути. Кєша, ЕОС - взагалі нижче плінтуса. Не можуть альти менше іксів дати, ніж старпьор. Це не альтсІзон. Альтсізон - це коли й палка стріляє сотнями іксів.
Додано: Чет 27 тра, 2021 09:57
Не все альты из 2013-2014 в 2017-2018 себя показали, а сегодня вообще мертвые.
Додано: Чет 27 тра, 2021 11:37
Додано: Чет 27 тра, 2021 11:58
Всем привет!
В связи с введением государственного регулирования цен на топливо в Украине, KUNA вынуждена поставить на паузу проект токенизированных топливных талонов.
Торги с токенами А95Х и DieselX будут приостановлены с 01.06.21.
Вывод активов доступен до 30.06.2021 в приложение WOG PRIDE
Сервис KUNA Palyvo прекращает свою работу сегодня (27.05.21)
С уважением, команда Kuna.
Додано: Чет 27 тра, 2021 12:09
Казак,чистая математика и логика- Доминация биткоина,сейчас снова в районе 43%..Я лично,глядя на график вижу ближайшие цели 35-36%..если дадут....но сквизом,мы уже в этом году туда заходили,то есть протестировали тот уровень,а по сути-значит отработали уже.Ниже,я лично не вижу и не верю..Некоторые монеты 100Х сделали,ты проспал этот факт-Кардан,БНБ-это из топа на вскидку...Всякие там Суши,Хуюши,узкоглазые собаки и дефаи-наверное тоже наверняка сделали десятки иксов.Монеты с небольшой капой,всегда легче надувать,ты это знаешь,либо это должен быть реально крутой проект или типа "Акции Бинанс"-БНБ.Чтоб сбылся твой прогноз по 100 иксов в других монетах,дед должен за 100К улететь,чтобы был примерный паритет и соотношение доминации...Далеко за 100К.. Но в таком случае,капитализация крипты раздуется с пиковых 2.4трл-хай этого года,до трл 7-10...А вот это вряд ли...Ну кто в мусор будет такие деньжищи вбрасывать,после последнего пердоманокля,когда дед упал на 50+%,а альта на 70-85%...После таких финтов,никто не будет сюда втаривать миллиарды...никто.Тем более,все идет к завершению данного цикла роста.Осталось недолго.
Додано: Чет 27 тра, 2021 12:33
Песня про EOS
А мама осталась одна,
Мама пpивела колдуна,
Он удаpил в там-там
И EOS встал и пошёл.
Даже мёpтвый EOS
Услышал там-там и пошёл.
Hу и что, что зомби, зато он встал и пошёл,
Зомби тоже могут,
Могут игpать в баскетбол.
Ай-я-я-я-я-я-яй, убили EOS,
Убили EOS, убили,
Я-я-я-я-яй, ни за что,
Ни пpо что, суки, замочили.
Ай-я-я-я-я-я-яй, убили EOS,
Убили EOS, убили,
Я-я-я-я-яй, а потом воскресили...
Додано: Чет 27 тра, 2021 14:17
osafly
из последнего откупа па 4 треть продал па 7, а шо дали буде или не буде х.з.
|