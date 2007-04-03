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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2564256525662567>
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 08:24

  imenno написав:жидковатые хаи выходят от прошлого хая в 20к, так новые хомки не поверят в миллион долларов за биткоин после очередного халвинга :)

Да тут не надо верить. Достаточно какой-нибудь стране озвучить, что часть своих золотовалютных резервов она хранит в биткоинах, и... здравствуй еще один ноль к цене. Как раз к следующему халвингу кто-то и дозреет до этого. ИМХО
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 09:00

  sleazy написав:Да тут не надо верить. Достаточно какой-нибудь стране озвучить, что часть своих золотовалютных резервов она хранит в биткоинах, и... здравствуй еще один ноль к цене. Как раз к следующему халвингу кто-то и дозреет до этого. ИМХО

Україні, наприклад. :lol:
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 09:19

sleazy Да тут не надо верить. Достаточно какой-нибудь стране озвучить, что часть своих золотовалютных резервов она хранит в биткоинах, и... здравствуй еще один ноль к цене.

Был...зимбабвийский доллар, когда то.
с Верой не сложилось...
крипту, ушатают, вопрос времени, но могут перед концом и хай обновить...

ну а в Украине, на фоне пролажи земли, гривну могут укрепить.
как следсивие, ну и меньше селюкам выплачивать, все равно прожрут.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 09:23

Дєд зробив майже 20 іксів з мінімума, а деякі альти й того менш. Це не альтсІзон. Альти як мінімум 100 іксів повинні зробити, щоб про альтсІзон можна було гутарити. Попередні хаї - курям на сміх! :mrgreen: Той же лайтушок повинен як мінімум 1000 переткнути. Кєша, ЕОС - взагалі нижче плінтуса. Не можуть альти менше іксів дати, ніж старпьор. Це не альтсІзон. Альтсізон - це коли й палка стріляє сотнями іксів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 09:57

  Козак-характерник написав:Дєд зробив майже 20 іксів з мінімума, а деякі альти й того менш. Це не альтсІзон. Альти як мінімум 100 іксів повинні зробити, щоб про альтсІзон можна було гутарити. Попередні хаї - курям на сміх! :mrgreen: Той же лайтушок повинен як мінімум 1000 переткнути. Кєша, ЕОС - взагалі нижче плінтуса. Не можуть альти менше іксів дати, ніж старпьор. Це не альтсІзон. Альтсізон - це коли й палка стріляє сотнями іксів.

Не все альты из 2013-2014 в 2017-2018 себя показали, а сегодня вообще мертвые.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 11:37

  Козак-характерник написав:ЕОС - взагалі нижче плінтуса

типа надувають...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 11:58

Всем привет!

В связи с введением государственного регулирования цен на топливо в Украине, KUNA вынуждена поставить на паузу проект токенизированных топливных талонов.

Торги с токенами А95Х и DieselX будут приостановлены с 01.06.21.

Вывод активов доступен до 30.06.2021 в приложение WOG PRIDE

Сервис KUNA Palyvo прекращает свою работу сегодня (27.05.21)

С уважением, команда Kuna.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 12:09

  Козак-характерник написав:Дєд зробив майже 20 іксів з мінімума, а деякі альти й того менш. Це не альтсІзон. Альти як мінімум 100 іксів повинні зробити, щоб про альтсІзон можна було гутарити. Попередні хаї - курям на сміх! :mrgreen: Той же лайтушок повинен як мінімум 1000 переткнути. Кєша, ЕОС - взагалі нижче плінтуса. Не можуть альти менше іксів дати, ніж старпьор. Це не альтсІзон. Альтсізон - це коли й палка стріляє сотнями іксів.


Казак,чистая математика и логика- Доминация биткоина,сейчас снова в районе 43%..Я лично,глядя на график вижу ближайшие цели 35-36%..если дадут....но сквизом,мы уже в этом году туда заходили,то есть протестировали тот уровень,а по сути-значит отработали уже.Ниже,я лично не вижу и не верю..Некоторые монеты 100Х сделали,ты проспал этот факт-Кардан,БНБ-это из топа на вскидку...Всякие там Суши,Хуюши,узкоглазые собаки и дефаи-наверное тоже наверняка сделали десятки иксов.Монеты с небольшой капой,всегда легче надувать,ты это знаешь,либо это должен быть реально крутой проект или типа "Акции Бинанс"-БНБ.Чтоб сбылся твой прогноз по 100 иксов в других монетах,дед должен за 100К улететь,чтобы был примерный паритет и соотношение доминации...Далеко за 100К.. Но в таком случае,капитализация крипты раздуется с пиковых 2.4трл-хай этого года,до трл 7-10...А вот это вряд ли...Ну кто в мусор будет такие деньжищи вбрасывать,после последнего пердоманокля,когда дед упал на 50+%,а альта на 70-85%...После таких финтов,никто не будет сюда втаривать миллиарды...никто.Тем более,все идет к завершению данного цикла роста.Осталось недолго.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 12:33

  чик написав:
  Козак-характерник написав:ЕОС - взагалі нижче плінтуса

типа надувають...


Песня про EOS :mrgreen: :lol:

А мама осталась одна,
Мама пpивела колдуна,
Он удаpил в там-там
И EOS встал и пошёл.
Даже мёpтвый EOS
Услышал там-там и пошёл.
Hу и что, что зомби, зато он встал и пошёл,
Зомби тоже могут,
Могут игpать в баскетбол.

Ай-я-я-я-я-я-яй, убили EOS,
Убили EOS, убили,
Я-я-я-я-яй, ни за что,
Ни пpо что, суки, замочили.
Ай-я-я-я-я-я-яй, убили EOS,
Убили EOS, убили,
Я-я-я-я-яй, а потом воскресили... :lol:


osafly
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:17

osafly
из последнего откупа па 4 треть продал па 7, а шо дали буде или не буде х.з. :roll:
чик
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