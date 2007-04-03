Додано: Чет 27 тра, 2021 12:09

Козак-характерник написав: Дєд зробив майже 20 іксів з мінімума, а деякі альти й того менш. Це не альтсІзон. Альти як мінімум 100 іксів повинні зробити, щоб про альтсІзон можна було гутарити. Попередні хаї - курям на сміх! Той же лайтушок повинен як мінімум 1000 переткнути. Кєша, ЕОС - взагалі нижче плінтуса. Не можуть альти менше іксів дати, ніж старпьор. Це не альтсІзон. Альтсізон - це коли й палка стріляє сотнями іксів. Дєд зробив майже 20 іксів з мінімума, а деякі альти й того менш. Це не альтсІзон. Альти як мінімум 100 іксів повинні зробити, щоб про альтсІзон можна було гутарити. Попередні хаї - курям на сміх!Той же лайтушок повинен як мінімум 1000 переткнути. Кєша, ЕОС - взагалі нижче плінтуса. Не можуть альти менше іксів дати, ніж старпьор. Це не альтсІзон. Альтсізон - це коли й палка стріляє сотнями іксів.

Казак,чистая математика и логика- Доминация биткоина,сейчас снова в районе 43%..Я лично,глядя на график вижу ближайшие цели 35-36%..если дадут....но сквизом,мы уже в этом году туда заходили,то есть протестировали тот уровень,а по сути-значит отработали уже.Ниже,я лично не вижу и не верю..Некоторые монеты 100Х сделали,ты проспал этот факт-Кардан,БНБ-это из топа на вскидку...Всякие там Суши,Хуюши,узкоглазые собаки и дефаи-наверное тоже наверняка сделали десятки иксов.Монеты с небольшой капой,всегда легче надувать,ты это знаешь,либо это должен быть реально крутой проект или типа "Акции Бинанс"-БНБ.Чтоб сбылся твой прогноз по 100 иксов в других монетах,дед должен за 100К улететь,чтобы был примерный паритет и соотношение доминации...Далеко за 100К.. Но в таком случае,капитализация крипты раздуется с пиковых 2.4трл-хай этого года,до трл 7-10...А вот это вряд ли...Ну кто в мусор будет такие деньжищи вбрасывать,после последнего пердоманокля,когда дед упал на 50+%,а альта на 70-85%...После таких финтов,никто не будет сюда втаривать миллиарды...никто.Тем более,все идет к завершению данного цикла роста.Осталось недолго.