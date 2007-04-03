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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 тра, 2021 14:29
Эос припадочный, растёт и падает стремительно. Если к 7 дополз при деде по 40к, может в любой момент одной свечой на 10 сходить.
Додано: Чет 27 тра, 2021 14:48
Додано: Чет 27 тра, 2021 14:52
Це не сурйозно, що старпьора і кефір натягнули, а менші альти на дні. Справжній альтсІзон ще попереду. Стрілятиме так, що всіх шортунів винищать, як клас. Здається мені, що вся вєсєлуха ще попереду....
Додано: Чет 27 тра, 2021 14:59
Додано: Чет 27 тра, 2021 15:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
что то биток начал рости, новая волна роста?
до коле?
50...70...100..250т?
Додано: Чет 27 тра, 2021 16:03
Офигенная и решающая зона сопротивления на 8.5-8.8,расставил часть ордеров от 8.4-8.78,нужно часть фиксировать,ну его нахрен..Если закрепимся над теми уровнями,будем идти выше..Если конечно дед снова не обвалится,а то рост EOSа-это явно не к добру примета уже такая-печальная
ЕОС перевернутую голову-плечи нарисовал,впрочем как и большинство монет и высота отработки,так же находится примерно в районе уровня 8.5.Но объемов увы,нормальных нет,я не вижу их..Так себе...
Казак,ты или романтик,или никак не хочешь понять,что деньги которые должны были пойти в тот же ЕОС,Лайт,Зэк и др.монеты старики-сожрала всякая куета типа Догов,Шибу Ину и пр. муть.Ты только вдумайся,капитализация одних собак,була в моменте 90млрд +..Это 4-5% всей капитализации крипты.. или примерно район 10% стоимости всех альткоинов,грубо,но примерно. Это просто ...здец,а не рынок..Надували монеты там,где что то новое,где нет графиков и потолка(истории) Все остальное поддается хоть какому то анализу и подчиняется уровням,а где нет истории,нет потолка-можно творить все что хочешь и драть хомяков как сидоровых коз ненормальной волатильностью и неадекватными пампами..Вот и весь секрет недостреляных монет стариков.Не потому что они плохие,потому что их не выгодно и неудобно торговать китам..Все!
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