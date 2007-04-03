Додано: Чет 27 тра, 2021 16:03

чик написав: osafly

из последнего откупа па 4 треть продал па 7, а шо дали буде или не буде х.з. из последнего откупа па 4 треть продал па 7, а шо дали буде или не буде х.з.

Козак-характерник написав: EOS повинні натягнути на 100. Як мінімум. EOS повинні натягнути на 100. Як мінімум.

Офигенная и решающая зона сопротивления на 8.5-8.8,расставил часть ордеров от 8.4-8.78,нужно часть фиксировать,ну его нахрен..Если закрепимся над теми уровнями,будем идти выше..Если конечно дед снова не обвалится,а то рост EOSа-это явно не к добрупримета уже такая-печальнаяЕОС перевернутую голову-плечи нарисовал,впрочем как и большинство монет и высота отработки,так же находится примерно в районе уровня 8.5.Но объемов увы,нормальных нет,я не вижу их..Так себе...Казак,ты или романтик,или никак не хочешь понять,что деньги которые должны были пойти в тот же ЕОС,Лайт,Зэк и др.монеты старики-сожрала всякая куета типа Догов,Шибу Ину и пр. муть.Ты только вдумайся,капитализация одних собак,була в моменте 90млрд +..Это 4-5% всей капитализации крипты.. или примерно район 10% стоимости всех альткоинов,грубо,но примерно. Это просто ...здец,а не рынок..Надували монеты там,где что то новое,где нет графиков и потолка(истории) Все остальное поддается хоть какому то анализу и подчиняется уровням,а где нет истории,нет потолка-можно творить все что хочешь и драть хомяков как сидоровых коз ненормальной волатильностью и неадекватными пампами..Вот и весь секрет недостреляных монет стариков.Не потому что они плохие,потому что их не выгодно и неудобно торговать китам..Все!