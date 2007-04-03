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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2564256525662567
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:29

Эос припадочный, растёт и падает стремительно. Если к 7 дополз при деде по 40к, может в любой момент одной свечой на 10 сходить.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:46

EOS повинні натягнути на 100. Як мінімум.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:48

  Козак-характерник написав:EOS повинні натягнути на 100. Як мінімум.

или вернуть на 1 бакс :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:52

  Олежан написав:
  Козак-характерник написав:EOS повинні натягнути на 100. Як мінімум.

или вернуть на 1 бакс :mrgreen:

Це не сурйозно, що старпьора і кефір натягнули, а менші альти на дні. Справжній альтсІзон ще попереду. Стрілятиме так, що всіх шортунів винищать, як клас. Здається мені, що вся вєсєлуха ще попереду.... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:59

  Козак-характерник написав:EOS повинні натягнути на 100. Як мінімум.

Так можно до следующего альтсезона прождать. Или его ещё пару раз к 4 баксам спустят перед туземуном. Два икса в фиате за несколько дней холда уже можно начинать фиксировать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

что то биток начал рости, новая волна роста?
до коле?
50...70...100..250т?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:03

  чик написав:osafly
из последнего откупа па 4 треть продал па 7, а шо дали буде или не буде х.з. :roll:


Офигенная и решающая зона сопротивления на 8.5-8.8,расставил часть ордеров от 8.4-8.78,нужно часть фиксировать,ну его нахрен..Если закрепимся над теми уровнями,будем идти выше..Если конечно дед снова не обвалится,а то рост EOSа-это явно не к добру :lol: примета уже такая-печальная :mrgreen:
ЕОС перевернутую голову-плечи нарисовал,впрочем как и большинство монет и высота отработки,так же находится примерно в районе уровня 8.5.Но объемов увы,нормальных нет,я не вижу их..Так себе...

  Козак-характерник написав:EOS повинні натягнути на 100. Як мінімум.


Казак,ты или романтик,или никак не хочешь понять,что деньги которые должны были пойти в тот же ЕОС,Лайт,Зэк и др.монеты старики-сожрала всякая куета типа Догов,Шибу Ину и пр. муть.Ты только вдумайся,капитализация одних собак,була в моменте 90млрд +..Это 4-5% всей капитализации крипты.. или примерно район 10% стоимости всех альткоинов,грубо,но примерно. Это просто ...здец,а не рынок..Надували монеты там,где что то новое,где нет графиков и потолка(истории) Все остальное поддается хоть какому то анализу и подчиняется уровням,а где нет истории,нет потолка-можно творить все что хочешь и драть хомяков как сидоровых коз ненормальной волатильностью и неадекватными пампами..Вот и весь секрет недостреляных монет стариков.Не потому что они плохие,потому что их не выгодно и неудобно торговать китам..Все!
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:22

  osafly написав:Надували монеты там,где что то новое,где нет графиков и потолка(истории) Все остальное поддается хоть какому то анализу и подчиняется уровням,а где нет истории,нет потолка-можно творить все что хочешь и драть хомяков как сидоровых коз ненормальной волатильностью и неадекватными пампами..Вот и весь секрет недостреляных монет стариков.Не потому что они плохие,потому что их не выгодно и неудобно торговать китам..Все!

Куме, надути можна що завгодно. :) Ніколи не кажи ніколи. Що надуватимуть? Лише маніпулю відомо. Думаю, що еос всіх ще здивує...
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:25

  Козак-характерник написав:Куме, надути можна що завгодно. :) Ніколи не кажи ніколи. Що надуватимуть? Лише маніпулю відомо. Думаю, що еос всіх ще здивує...


Так шо,не продавать?? :lol: Кататься с ним на лифте туда-сюда до бесконечности?? :lol: Ты его купил?? раз так ждешь роста на него.В этот раз он конечно да,начал расти загодя и упреждающе.Лично верю,что по битку мы как минимум,как минимум сходим на тест в район 47-48К..А значит EOS подтянуться должен и порасти...Но до куда??это вопрос.Первую цель о которой писал если возьмет,будем смотреть дальше.. Тезер продолжают печатать,а еще больше,ударными темпами штампуют USDC и это-неспроста.
osafly
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