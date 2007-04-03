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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 тра, 2021 14:46
EOS повинні натягнути на 100. Як мінімум.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 27 тра, 2021 14:48
Козак-характерник написав:
EOS повинні натягнути на 100. Як мінімум.
или вернуть на 1 бакс
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Олежан
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Козак-характерник
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Додано: Чет 27 тра, 2021 14:59
Козак-характерник написав:
EOS повинні натягнути на 100. Як мінімум.
Так можно до следующего альтсезона прождать. Или его ещё пару раз к 4 баксам спустят перед туземуном. Два икса в фиате за несколько дней холда уже можно начинать фиксировать.
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phantom_systems
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Додано: Чет 27 тра, 2021 15:39
что то биток начал рости, новая волна роста?
до коле?
50...70...100..250т?
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Олежан
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Додано: Чет 27 тра, 2021 16:03
чик написав:osafly
из последнего откупа па 4 треть продал па 7, а шо дали буде или не буде х.з.
Офигенная и решающая зона сопротивления на 8.5-8.8,расставил часть ордеров от 8.4-8.78,нужно часть фиксировать,ну его нахрен..Если закрепимся над теми уровнями,будем идти выше..Если конечно дед снова не обвалится,а то рост EOSа-это явно не к добру
примета уже такая-печальная
ЕОС перевернутую голову-плечи нарисовал,впрочем как и большинство монет и высота отработки,так же находится примерно в районе уровня 8.5.Но объемов увы,нормальных нет,я не вижу их..Так себе...
Козак-характерник написав:
EOS повинні натягнути на 100. Як мінімум.
Казак,ты или романтик,или никак не хочешь понять,что деньги которые должны были пойти в тот же ЕОС,Лайт,Зэк и др.монеты старики-сожрала всякая куета типа Догов,Шибу Ину и пр. муть.Ты только вдумайся,капитализация одних собак,була в моменте 90млрд +..Это 4-5% всей капитализации крипты.. или примерно район 10% стоимости всех альткоинов,грубо,но примерно. Это просто ...здец,а не рынок..Надували монеты там,где что то новое,где нет графиков и потолка(истории) Все остальное поддается хоть какому то анализу и подчиняется уровням,а где нет истории,нет потолка-можно творить все что хочешь и драть хомяков как сидоровых коз ненормальной волатильностью и неадекватными пампами..Вот и весь секрет недостреляных монет стариков.Не потому что они плохие,потому что их не выгодно и неудобно торговать китам..Все!
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osafly
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Додано: Чет 27 тра, 2021 19:22
osafly написав:
Надували монеты там,где что то новое,где нет графиков и потолка(истории) Все остальное поддается хоть какому то анализу и подчиняется уровням,а где нет истории,нет потолка-можно творить все что хочешь и драть хомяков как сидоровых коз ненормальной волатильностью и неадекватными пампами..Вот и весь секрет недостреляных монет стариков.Не потому что они плохие,потому что их не выгодно и неудобно торговать китам..Все!
Куме, надути можна що завгодно.
Ніколи не кажи ніколи. Що надуватимуть? Лише маніпулю відомо. Думаю, що еос всіх ще здивує...
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Козак-характерник
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Додано: Чет 27 тра, 2021 20:25
Козак-характерник написав:
Куме, надути можна що завгодно.
Ніколи не кажи ніколи. Що надуватимуть? Лише маніпулю відомо. Думаю, що еос всіх ще здивує...
Так шо,не продавать??
Кататься с ним на лифте туда-сюда до бесконечности??
Ты его купил?? раз так ждешь роста на него.В этот раз он конечно да,начал расти загодя и упреждающе.Лично верю,что по битку мы как минимум,как минимум сходим на тест в район 47-48К..А значит EOS подтянуться должен и порасти...Но до куда??это вопрос.Первую цель о которой писал если возьмет,будем смотреть дальше.. Тезер продолжают печатать,а еще больше,ударными темпами штампуют USDC и это-неспроста.
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osafly
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 00:45
osafly написав:
Так шо,не продавать??
Кататься с ним на лифте туда-сюда до бесконечности??
.
Правильна відповідь!
osafly написав:
Ты его купил??
Ні, немає. Примножаю вже відому пару з троном. Але як грохнеться ще раз, прикуплю. Вже пізно, на даному етапі.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:22
osafly написав:
Так шо,не продавать??
Кататься с ним на лифте туда-сюда до бесконечности??
Ты его купил?? раз так ждешь роста на него.В этот раз он конечно да,начал расти загодя и упреждающе.Лично верю,что по битку мы как минимум,как минимум сходим на тест в район 47-48К..А значит EOS подтянуться должен и порасти...Но до куда??это вопрос.Первую цель о которой писал если возьмет,будем смотреть дальше.. Тезер продолжают печатать,а еще больше,ударными темпами штампуют USDC и это-неспроста.
Что там хеш-рибот - собирался уже в рост?
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lrs7719
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