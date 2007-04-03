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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2566256725682569
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:29

  lrs7719 написав:
Что там хеш-рибот - собирался уже в рост?


У Вас он установлен?? Установите на Трейдингвью и посмотрите историю..По альтам,значок капитулировал в районе 19-20мая...и по сегодняшний день,альты уже Х2 практически все сделали,после такого падения..Все дело в том,что данный индикатор применим и сделан под биткоин,а альты-по сути выступают в этой связке как придаточное звено к биткоину,потому как без роста биткоина-нет роста альтов. В этот раз,все осложняется тем,что значок на альтах загорелся и сработал,а на биткоине был лишь знак-приготовиться..Он так и не загорелся синим цветом.Если смотреть историю,в 2020г значок на биткоине,загорелся лишь спустя месяц,после примерно такой же ситуации.

Примета-EOS интенсивно растет за сутки-двое перед падением биткоина,уже раза 4 подряд себя отработала.Это реально становится косвенным признаком грядущего движа вниз..Что я вчера писал?? :lol: :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Еще пару таких вверх-вниз - и я плюну на все и закрою все нах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:43

airmax78 Попробуйте неделю не смотреть)
2001
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:47

  osafly написав:а на биткоине был лишь знак-приготовиться..Он так и не загорелся синим цветом.Если смотреть историю,в 2020г значок на биткоине,загорелся лишь спустя месяц,после примерно такой же ситуации.


Да я его не смотрю - помню Вы говорили потому и спросил.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:14

  airmax78 написав:Еще пару таких вверх-вниз - и я плюну на все и закрою все нах.


Да не переживайте.Пусть дрюкается...Упадет,доберете еще и усредните позу..Рост как минимум до недельных MA 20 и 21 должен быть,там как раз сможете часть позиций и закрыть,если нервы не выдерживают..Опять таки,нужно будет смотреть,когда мы туда доберемся и какие там будут уровни к тому времени..Но то что биток их всегда тестирует после падения-факт беспорный.. Сейчас это район 47-49тыс.. Нервы в кулак! Морально неустойчивые хомяки будут оcтрижены :lol: или полысеют сами,от неверных поступков и нервов :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да никуда биток сейчас не обвалится. Слишком короткая зона накопления.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Да никуда биток сейчас не обвалится. Слишком короткая зона накопления.


Этим рынком правят эмоции, вылезет очередной Маск, что то ляпнет...и понеслась
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:05

  Zebra написав:Да никуда биток сейчас не обвалится. Слишком короткая зона накопления.


Я бы сказал-слишком многие ждут 20-25тыс...Вон сегодня читаю,какой то...ключевое слово-какой то :lol: кит,закупил биткоин примерно на 3млрд. при последнем падении рынка,по средним ценам в районе 30+ тыс.. Ага,прям сейчас и обвалили-дали хомякам затариться по 20 и повезли всех на туземун... Еще попугают,подрюкают,повырывают из слабых рук,кто не поддался панике в первый раз и вот тогда.....прийдет Вальхалла :lol: Но так,что все снова оху.... и останутся с голыми руками и ж...без монет и позиций.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:13

  osafly написав:
  Zebra написав:Да никуда биток сейчас не обвалится. Слишком короткая зона накопления.


Я бы сказал-слишком многие ждут 20-25тыс...Вон сегодня читаю,какой то...ключевое слово-какой то :lol: кит,закупил биткоин примерно на 3млрд. при последнем падении рынка,по средним ценам в районе 30+ тыс.. Ага,прям сейчас и обвалили-дали хомякам затариться по 20 и повезли всех на туземун... Еще попугают,подрюкают,повырывают из слабых рук,кто не поддался панике в первый раз и вот тогда.....прийдет Вальхалла :lol: Но так,что все снова оху.... и останутся с голыми руками и ж...без монет и позиций.

Правда биток не смог преодолеть МА200 и на текущий момент закрепляется под ним - это весьма прохо для оптимистов-перехайеров - которые строят себе воздушные зефирные замки на лето-осень перехай-туземун-па100к
Zebra
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