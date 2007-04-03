lrs7719 написав: Что там хеш-рибот - собирался уже в рост?
У Вас он установлен?? Установите на Трейдингвью и посмотрите историю..По альтам,значок капитулировал в районе 19-20мая...и по сегодняшний день,альты уже Х2 практически все сделали,после такого падения..Все дело в том,что данный индикатор применим и сделан под биткоин,а альты-по сути выступают в этой связке как придаточное звено к биткоину,потому как без роста биткоина-нет роста альтов. В этот раз,все осложняется тем,что значок на альтах загорелся и сработал,а на биткоине был лишь знак-приготовиться..Он так и не загорелся синим цветом.Если смотреть историю,в 2020г значок на биткоине,загорелся лишь спустя месяц,после примерно такой же ситуации.
Примета-EOS интенсивно растет за сутки-двое перед падением биткоина,уже раза 4 подряд себя отработала.Это реально становится косвенным признаком грядущего движа вниз..Что я вчера писал??
osafly написав:а на биткоине был лишь знак-приготовиться..Он так и не загорелся синим цветом.Если смотреть историю,в 2020г значок на биткоине,загорелся лишь спустя месяц,после примерно такой же ситуации.
Да я его не смотрю - помню Вы говорили потому и спросил.
airmax78 написав:Еще пару таких вверх-вниз - и я плюну на все и закрою все нах.
Да не переживайте.Пусть дрюкается...Упадет,доберете еще и усредните позу..Рост как минимум до недельных MA 20 и 21 должен быть,там как раз сможете часть позиций и закрыть,если нервы не выдерживают..Опять таки,нужно будет смотреть,когда мы туда доберемся и какие там будут уровни к тому времени..Но то что биток их всегда тестирует после падения-факт беспорный.. Сейчас это район 47-49тыс.. Нервы в кулак! Морально неустойчивые хомяки будут оcтрижены или полысеют сами,от неверных поступков и нервов
Zebra написав:Да никуда биток сейчас не обвалится. Слишком короткая зона накопления.
Я бы сказал-слишком многие ждут 20-25тыс...Вон сегодня читаю,какой то...ключевое слово-какой то кит,закупил биткоин примерно на 3млрд. при последнем падении рынка,по средним ценам в районе 30+ тыс.. Ага,прям сейчас и обвалили-дали хомякам затариться по 20 и повезли всех на туземун... Еще попугают,подрюкают,повырывают из слабых рук,кто не поддался панике в первый раз и вот тогда.....прийдет Вальхалла Но так,что все снова оху.... и останутся с голыми руками и ж...без монет и позиций.
Zebra написав:Да никуда биток сейчас не обвалится. Слишком короткая зона накопления.
Я бы сказал-слишком многие ждут 20-25тыс...Вон сегодня читаю,какой то...ключевое слово-какой то кит,закупил биткоин примерно на 3млрд. при последнем падении рынка,по средним ценам в районе 30+ тыс.. Ага,прям сейчас и обвалили-дали хомякам затариться по 20 и повезли всех на туземун... Еще попугают,подрюкают,повырывают из слабых рук,кто не поддался панике в первый раз и вот тогда.....прийдет Вальхалла Но так,что все снова оху.... и останутся с голыми руками и ж...без монет и позиций.
Правда биток не смог преодолеть МА200 и на текущий момент закрепляется под ним - это весьма прохо для оптимистов-перехайеров - которые строят себе воздушные зефирные замки на лето-осень перехай-туземун-па100к