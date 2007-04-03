Zebra написав:Правда биток не смог преодолеть МА200 и на текущий момент закрепляется под ним - это весьма прохо для оптимистов-перехайеров - которые строят себе воздушные зефирные замки на лето-осень перехай-туземун-па100к
Без серьёзного продавливание фонды - не будет и снижение крипты. См. историю 2018 года - где начали где закончили. Та же картина и в 2019 году - но там была ещё и китайская война. Она тоже давила. Сейчас - ситуация неопределённая - с одной стороны есть инфляция, с другой - стагнация и безработица.
Zebra написав:Правда биток не смог преодолеть МА200 и на текущий момент закрепляется под ним - это весьма прохо для оптимистов-перехайеров - которые строят себе воздушные зефирные замки на лето-осень перехай-туземун-па100к
Без серьёзного продавливание фонды - не будет и снижение крипты. См. историю 2018 года - где начали где закончили. Та же картина и в 2019 году - но там была ещё и китайская война. Она тоже давила. Сейчас - ситуация неопределённая - с одной стороны есть инфляция, с другой - стагнация и безработица.
С момента этой ненормальной коррекции,уже порядка +9-10млрд. стейблов допечатали и влили,буквально за 2 недели.На кой спрашивается,если рынок типа должен падать и переходить в медвежью фазу..Что интересно,я уже не раз об этом писал за последние несколько дней,USDC начали печатать еще больше чем Тезер...Каждый день +200-400млн.У него скоро капа пол-Тезера будет..Американские "акционеры" знают что делают и ничего не делают просто так. Может конечно готовятся к грандиозной скупке актива...но потом-полюбому рост.Или сейчас уже что то будет,летом- к осени..
osafly написав:С момента этой ненормальной коррекции,уже порядка +9-10млрд. стейблов допечатали и влили,буквально за 2 недели.На кой спрашивается,если рынок типа должен падать и переходить в медвежью фазу..Что интересно,я уже не раз об этом писал за последние несколько дней,USDC начали печатать еще больше чем Тезер...Каждый день +200-400млн.У него скоро капа пол-Тезера будет..Американские "акционеры" знают что делают и ничего не делают просто так. Может конечно готовятся к грандиозной скупке актива...но потом-полюбому рост.Или сейчас уже что то будет,летом- к осени..
В теории могут печатать что б добавить ликвидность и выпустить застрявших, а то показывали сквизные свечи до 10 - тупо нет ликвидности. Но раз кого то выпускают - то кто то ж остаётся и с битком в конечно счёте. И зачем "им" этот не нужный бит? Видимо затем же зачем и не нужный никому доллар.
С момента этой ненормальной коррекции,уже порядка +9-10млрд. стейблов допечатали и влили,буквально за 2 недели.На кой спрашивается,если рынок типа должен падать и переходить в медвежью фазу..Что интересно,я уже не раз об этом писал за последние несколько дней,USDC начали печатать еще больше чем Тезер...Каждый день +200-400млн.У него скоро капа пол-Тезера будет..Американские "акционеры" знают что делают и ничего не делают просто так. Может конечно готовятся к грандиозной скупке актива...но потом-полюбому рост.Или сейчас уже что то будет,летом- к осени..
Они готовятся выкупить эфир, став минотарными владельцами.