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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2567256825692570
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:01

  Zebra написав:Правда биток не смог преодолеть МА200 и на текущий момент закрепляется под ним - это весьма прохо для оптимистов-перехайеров - которые строят себе воздушные зефирные замки на лето-осень перехай-туземун-па100к


Без серьёзного продавливание фонды - не будет и снижение крипты. См. историю 2018 года - где начали где закончили. Та же картина и в 2019 году - но там была ещё и китайская война. Она тоже давила. Сейчас - ситуация неопределённая - с одной стороны есть инфляция, с другой - стагнация и безработица.

ещё +1 мрлд от тезера.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:50

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:Правда биток не смог преодолеть МА200 и на текущий момент закрепляется под ним - это весьма прохо для оптимистов-перехайеров - которые строят себе воздушные зефирные замки на лето-осень перехай-туземун-па100к


Без серьёзного продавливание фонды - не будет и снижение крипты. См. историю 2018 года - где начали где закончили. Та же картина и в 2019 году - но там была ещё и китайская война. Она тоже давила. Сейчас - ситуация неопределённая - с одной стороны есть инфляция, с другой - стагнация и безработица.

ещё +1 мрлд от тезера.

А что, разве в 2018м фонда падала?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:16

  lrs7719 написав:
ещё +1 мрлд от тезера.


С момента этой ненормальной коррекции,уже порядка +9-10млрд. стейблов допечатали и влили,буквально за 2 недели.На кой спрашивается,если рынок типа должен падать и переходить в медвежью фазу..Что интересно,я уже не раз об этом писал за последние несколько дней,USDC начали печатать еще больше чем Тезер...Каждый день +200-400млн.У него скоро капа пол-Тезера будет..Американские "акционеры" знают что делают и ничего не делают просто так. Может конечно готовятся к грандиозной скупке актива...но потом-полюбому рост.Или сейчас уже что то будет,летом- к осени..
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:20

  airmax78 написав:

ещё +1 мрлд от тезера.

А что, разве в 2018м фонда падала?[/quote]

https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=w1

И СП500 и нашдак закрыли год хуже чем начали.
В целом с поправкой на волу и спекулятивный хайп - графики в долгостроке более менее повторяют динамику. На недельном фрейме смотреть
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 28 тра, 2021 16:25, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:23

  osafly написав:С момента этой ненормальной коррекции,уже порядка +9-10млрд. стейблов допечатали и влили,буквально за 2 недели.На кой спрашивается,если рынок типа должен падать и переходить в медвежью фазу..Что интересно,я уже не раз об этом писал за последние несколько дней,USDC начали печатать еще больше чем Тезер...Каждый день +200-400млн.У него скоро капа пол-Тезера будет..Американские "акционеры" знают что делают и ничего не делают просто так. Может конечно готовятся к грандиозной скупке актива...но потом-полюбому рост.Или сейчас уже что то будет,летом- к осени..


В теории могут печатать что б добавить ликвидность и выпустить застрявших, а то показывали сквизные свечи до 10 - тупо нет ликвидности. Но раз кого то выпускают - то кто то ж остаётся и с битком в конечно счёте. И зачем "им" этот не нужный бит? Видимо затем же зачем и не нужный никому доллар.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:27

  osafly написав:
  lrs7719 написав:
ещё +1 мрлд от тезера.


С момента этой ненормальной коррекции,уже порядка +9-10млрд. стейблов допечатали и влили,буквально за 2 недели.На кой спрашивается,если рынок типа должен падать и переходить в медвежью фазу..Что интересно,я уже не раз об этом писал за последние несколько дней,USDC начали печатать еще больше чем Тезер...Каждый день +200-400млн.У него скоро капа пол-Тезера будет..Американские "акционеры" знают что делают и ничего не делают просто так. Может конечно готовятся к грандиозной скупке актива...но потом-полюбому рост.Или сейчас уже что то будет,летом- к осени..

Они готовятся выкупить эфир, став минотарными владельцами.
Zebra
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