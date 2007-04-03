Zebra написав:Правда биток не смог преодолеть МА200 и на текущий момент закрепляется под ним - это весьма прохо для оптимистов-перехайеров - которые строят себе воздушные зефирные замки на лето-осень перехай-туземун-па100к
Без серьёзного продавливание фонды - не будет и снижение крипты. См. историю 2018 года - где начали где закончили. Та же картина и в 2019 году - но там была ещё и китайская война. Она тоже давила. Сейчас - ситуация неопределённая - с одной стороны есть инфляция, с другой - стагнация и безработица.
Zebra написав:Правда биток не смог преодолеть МА200 и на текущий момент закрепляется под ним - это весьма прохо для оптимистов-перехайеров - которые строят себе воздушные зефирные замки на лето-осень перехай-туземун-па100к
Без серьёзного продавливание фонды - не будет и снижение крипты. См. историю 2018 года - где начали где закончили. Та же картина и в 2019 году - но там была ещё и китайская война. Она тоже давила. Сейчас - ситуация неопределённая - с одной стороны есть инфляция, с другой - стагнация и безработица.
С момента этой ненормальной коррекции,уже порядка +9-10млрд. стейблов допечатали и влили,буквально за 2 недели.На кой спрашивается,если рынок типа должен падать и переходить в медвежью фазу..Что интересно,я уже не раз об этом писал за последние несколько дней,USDC начали печатать еще больше чем Тезер...Каждый день +200-400млн.У него скоро капа пол-Тезера будет..Американские "акционеры" знают что делают и ничего не делают просто так. Может конечно готовятся к грандиозной скупке актива...но потом-полюбому рост.Или сейчас уже что то будет,летом- к осени..
osafly написав:С момента этой ненормальной коррекции,уже порядка +9-10млрд. стейблов допечатали и влили,буквально за 2 недели.На кой спрашивается,если рынок типа должен падать и переходить в медвежью фазу..Что интересно,я уже не раз об этом писал за последние несколько дней,USDC начали печатать еще больше чем Тезер...Каждый день +200-400млн.У него скоро капа пол-Тезера будет..Американские "акционеры" знают что делают и ничего не делают просто так. Может конечно готовятся к грандиозной скупке актива...но потом-полюбому рост.Или сейчас уже что то будет,летом- к осени..
В теории могут печатать что б добавить ликвидность и выпустить застрявших, а то показывали сквизные свечи до 10 - тупо нет ликвидности. Но раз кого то выпускают - то кто то ж остаётся и с битком в конечно счёте. И зачем "им" этот не нужный бит? Видимо затем же зачем и не нужный никому доллар.
С момента этой ненормальной коррекции,уже порядка +9-10млрд. стейблов допечатали и влили,буквально за 2 недели.На кой спрашивается,если рынок типа должен падать и переходить в медвежью фазу..Что интересно,я уже не раз об этом писал за последние несколько дней,USDC начали печатать еще больше чем Тезер...Каждый день +200-400млн.У него скоро капа пол-Тезера будет..Американские "акционеры" знают что делают и ничего не делают просто так. Может конечно готовятся к грандиозной скупке актива...но потом-полюбому рост.Или сейчас уже что то будет,летом- к осени..
Они готовятся выкупить эфир, став минотарными владельцами.
Zebra написав:Они готовятся выкупить эфир, став минотарными владельцами.
Да на кой куй он им нужен!! Ну разве что баксов по 300 выкупить...19 числа зашел на нашу Куну,в разгар падения...думаю,дай же посмотрю сколько стоит вывод Тезера на эфире...Просто окуел...160 баксов транзакция!!! Пацаны-160 баксов за перевод!! Виза-Мастеркард-все на свете,нервно курят в стороне.Наркотиками торговать не нужно-там наверное меньшая рентабельность И теперь вопрос,ну кто мне объяснит наконец,по теме и с железными доводами,нах...козе баян,а точнее Тезер на эфире,если он до этого был на троне,с комиссией 1 бакс и ничем не отличался по скорости перевода..И сейчас есть.Эфир с ценой в 4 штуки-это такая же лажа как и Доги!Пузырь-мегапузырь-суперпузырь для лохов.Я к нему не притронусь принципиально,пока он не станет меньше 500 баксов,а в идеале меньше 300!По таким ценам его откупать могут лишь спекули и длб..
Держат высокий курс из последних сил, чтобы выманить последние деньги у оставшихся буратин. Думаю, на днях очередной обвал с уверенным пробитием 30 сверху и выходом на уровни 23-27. И уже не увидим 30 в следующие года 3.