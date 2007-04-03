Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:52

Zebra написав: Они готовятся выкупить эфир, став минотарными владельцами. Они готовятся выкупить эфир, став минотарными владельцами.

Да на кой куй он им нужен!! Ну разве что баксов по 300 выкупить...19 числа зашел на нашу Куну,в разгар падения...думаю,дай же посмотрю сколько стоит вывод Тезера на эфире...Просто окуел...160 баксов транзакция!!! Пацаны-160 баксов за перевод!! Виза-Мастеркард-все на свете,нервно курят в стороне.Наркотиками торговать не нужно-там наверное меньшая рентабельностьИ теперь вопрос,ну кто мне объяснит наконец,по теме и с железными доводами,нах...козе баян,а точнее Тезер на эфире,если он до этого был на троне,с комиссией 1 бакс и ничем не отличался по скорости перевода..И сейчас есть.Эфир с ценой в 4 штуки-это такая же лажа как и Доги!Пузырь-мегапузырь-суперпузырь для лохов.Я к нему не притронусь принципиально,пока он не станет меньше 500 баксов,а в идеале меньше 300!По таким ценам его откупать могут лишь спекули и длб..