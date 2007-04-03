На рынке присутствует ликвидность за счет заемных средств в виде торговли с плечем.
Общая сумма денег хомячков пускай будет Х.
В деривативах и маржиналке среднее плече пускай будет от 5 до 10.
Значит общая ликвидность рынка 5-10 x X
Что произойдет, если с рынка будут забраны Х денег? Вопрос не верный - забрать с рынка Х денег не получится. Почему? Потому что часть суммы Х уже принадлежит кредиторам за предоставленные 4-9 Х.
Сколько реально можно забрать с рынка денег? Ответ: X минус проценты кредиторов.
Что произойдет, если будут они забраны? Будет тотальный коллапс и обнуление цен активов. Разве что кредиторы заходят все выкупить.
В формуле не учтены затраченные комиссии бирж. Значит ситуация еще хуже.
Если мои расчеты верны - теоретически возможен армагедон.
Виной всему деривативный рынок. Поэтому он жестко регулируется в США и остальном цивилизованном мире.