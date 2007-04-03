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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2568256925702571
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:46

  iriverix написав:А как же фонды? Я не верю что они успели все слить, неужели в рынке было столько ликвидности.

На рынке присутствует ликвидность за счет заемных средств в виде торговли с плечем.

Общая сумма денег хомячков пускай будет Х.

В деривативах и маржиналке среднее плече пускай будет от 5 до 10.

Значит общая ликвидность рынка 5-10 x X

Что произойдет, если с рынка будут забраны Х денег? Вопрос не верный - забрать с рынка Х денег не получится. Почему? Потому что часть суммы Х уже принадлежит кредиторам за предоставленные 4-9 Х.

Сколько реально можно забрать с рынка денег? Ответ: X минус проценты кредиторов.
Что произойдет, если будут они забраны? Будет тотальный коллапс и обнуление цен активов. Разве что кредиторы заходят все выкупить.

В формуле не учтены затраченные комиссии бирж. Значит ситуация еще хуже.

Если мои расчеты верны - теоретически возможен армагедон.

Виной всему деривативный рынок. Поэтому он жестко регулируется в США и остальном цивилизованном мире.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:57

Так что, все фонды, что нагребли крипту по факту уже банкроты?
iriverix
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:04

  iriverix написав:Так что, все фонды, что нагребли крипту по факту уже банкроты?

Почему банкроты? Они обладатели фантиков.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:17

Но ведь там же сидят умные дяди, разве они это не понимают? А если они сидят в очень долгую, то какой смысл им было покупать по относительно высоким ценам. Тот же грейскейл набирал битки дороже 30к, хоть и относительно не много, но их держат до сих пор, если верить отчетам.

Сейчас мнения поделились на 2 основных: одни верят в отскок что бы выйти в ноль или с меньшей просадкой, а вторые ждут 20к. Вы говорили что ждете отскок к 45. Интересно, кто должен будет это все выкупить на отскоке?
iriverix
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:20

iriverix это будет не отскок и на 45к он не закончится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:22

  Zebra написав:Что произойдет, если будут они забраны? Будет тотальный коллапс и обнуление цен активов. Разве что кредиторы заходят все выкупить.

В формуле не учтены затраченные комиссии бирж. Значит ситуация еще хуже.

Если мои расчеты верны - теоретически возможен армагедон.

Виной всему деривативный рынок. Поэтому он жестко регулируется в США и остальном цивилизованном мире.

Если это верно - то правильно будет тикать с тонущего корабля и уже ничего не выкупать ни по какой цене?

Всё же биржи, майнинг - это уже большой бизнес. Станут ли резать курицу, несущую золотые яйца?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:26

  airmax78 написав:iriverix это будет не отскок и на 45к он не закончится.

Что бы цена шла вверх - нужен спрос. Сначала спрос формировали инвест фонды, потом подключили сми и цену начали гнать хомяки. Кто сейчас будет покупать? Кто будет тащить цену? Раньше был дефицит битка, а сейчас желающих продать хоть отбавляй.
Востаннє редагувалось iriverix в П'ят 28 тра, 2021 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:29

  iriverix написав:
  airmax78 написав:iriverix это будет не отскок и на 45к он не закончится.

Что бы цена шла вверх - нужен спрос. Сначала спрос формировали инвест фонды, потом подключили сми и цену начали гнать хомяки. Кто сейчас будет покупать? Кто будет тащить цену?

Снова инвест-фонды.
airmax78
 
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  #<1 ... 2568256925702571
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