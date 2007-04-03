Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:17

Но ведь там же сидят умные дяди, разве они это не понимают? А если они сидят в очень долгую, то какой смысл им было покупать по относительно высоким ценам. Тот же грейскейл набирал битки дороже 30к, хоть и относительно не много, но их держат до сих пор, если верить отчетам.



Сейчас мнения поделились на 2 основных: одни верят в отскок что бы выйти в ноль или с меньшей просадкой, а вторые ждут 20к. Вы говорили что ждете отскок к 45. Интересно, кто должен будет это все выкупить на отскоке?