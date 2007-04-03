iriverix написав:А как же фонды? Я не верю что они успели все слить, неужели в рынке было столько ликвидности.
На рынке присутствует ликвидность за счет заемных средств в виде торговли с плечем.
Общая сумма денег хомячков пускай будет Х.
В деривативах и маржиналке среднее плече пускай будет от 5 до 10.
Значит общая ликвидность рынка 5-10 x X
Что произойдет, если с рынка будут забраны Х денег? Вопрос не верный - забрать с рынка Х денег не получится. Почему? Потому что часть суммы Х уже принадлежит кредиторам за предоставленные 4-9 Х.
Сколько реально можно забрать с рынка денег? Ответ: X минус проценты кредиторов. Что произойдет, если будут они забраны? Будет тотальный коллапс и обнуление цен активов. Разве что кредиторы заходят все выкупить.
В формуле не учтены затраченные комиссии бирж. Значит ситуация еще хуже.
Если мои расчеты верны - теоретически возможен армагедон.
Виной всему деривативный рынок. Поэтому он жестко регулируется в США и остальном цивилизованном мире.
Но ведь там же сидят умные дяди, разве они это не понимают? А если они сидят в очень долгую, то какой смысл им было покупать по относительно высоким ценам. Тот же грейскейл набирал битки дороже 30к, хоть и относительно не много, но их держат до сих пор, если верить отчетам.
Сейчас мнения поделились на 2 основных: одни верят в отскок что бы выйти в ноль или с меньшей просадкой, а вторые ждут 20к. Вы говорили что ждете отскок к 45. Интересно, кто должен будет это все выкупить на отскоке?
airmax78 написав:iriverix это будет не отскок и на 45к он не закончится.
Что бы цена шла вверх - нужен спрос. Сначала спрос формировали инвест фонды, потом подключили сми и цену начали гнать хомяки. Кто сейчас будет покупать? Кто будет тащить цену? Раньше был дефицит битка, а сейчас желающих продать хоть отбавляй.
Востаннє редагувалось iriverix в П'ят 28 тра, 2021 23:30, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:iriverix это будет не отскок и на 45к он не закончится.
Что бы цена шла вверх - нужен спрос. Сначала спрос формировали инвест фонды, потом подключили сми и цену начали гнать хомяки. Кто сейчас будет покупать? Кто будет тащить цену? Раньше был дефицит битка, а сейчас желающих продать хоть отбавляй.
Хомяки начали гнать цену ещё до фондов. Это на них проехались к 30к, когда Палка сделала покупку крипты в пару кликов, к тому же на вертолётные деньги. Из фондов в то время только MicroStrategy активно закупался, он с августа 2020 закидывал фиат в деда. Сейчас у них средняя цена входа 25к, вряд ли у кого лучше. Тесла по 35к входила. Остальные входили после Теслы уже по 40к и выше. Так что по текущим ценам они продавать не будут.
Сегодня избавился от зэков, по 160 (были куплены в январе по 80). Может и рано, но 100% дохода за 4 мес. мне норм. Вообще ZEC нравится - быстротой и очень низкими комиссиями. Немного жаль было с ним расставаться, ну а что делать.