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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2569257025712572
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 03:16

Перекинулся из зека в деда на сегодняшнем пампе. +50% к вложенному деду за неделю. Перезайду, если вернётся ниже 0,004
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 04:26

  airmax78 написав:iriverix это будет не отскок и на 45к он не закончится.

На 48к закінчиться. :mrgreen:
Mirax
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