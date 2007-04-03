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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 тра, 2021 03:16
Перекинулся из зека в деда на сегодняшнем пампе. +50% к вложенному деду за неделю. Перезайду, если вернётся ниже 0,004
Додано: Суб 29 тра, 2021 04:26
Додано: Суб 29 тра, 2021 05:14
Бит в треугольнике диапазона 32.5-40К. Хочу увидеть 32500, в идеале какой-то укольчик до 30-31 еще разок. Этот диапазон был очень хорошо проторгован в январе, кстати обратите внимание. Очень похожая ситуация и по аналогии можно себе представить примерное движение. Линии сопротивления под идентичным углом, да и все остальное совпадает. Это ж все психология, цикличное поведение, не удивлюсь, если так же само через 2 недели выйдем вверх и продолжим рост. А при самом лучшем раскладе еще и рибонс должен встать в лонг. Кто еще не прохавал тему - cake и matic лучше всего делают отскоки на резких падениях битка.
Додано: Суб 29 тра, 2021 05:17
Додано: Суб 29 тра, 2021 08:02
Вікендовий пролив не виключається, але наступні два тижні має посчупати 48к. Байден готує 6 трильйонову програму спасіння людства від бідності.
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