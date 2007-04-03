Бит в треугольнике диапазона 32.5-40К. Хочу увидеть 32500, в идеале какой-то укольчик до 30-31 еще разок. Этот диапазон был очень хорошо проторгован в январе, кстати обратите внимание. Очень похожая ситуация и по аналогии можно себе представить примерное движение. Линии сопротивления под идентичным углом, да и все остальное совпадает. Это ж все психология, цикличное поведение, не удивлюсь, если так же само через 2 недели выйдем вверх и продолжим рост. А при самом лучшем раскладе еще и рибонс должен встать в лонг. Кто еще не прохавал тему - cake и matic лучше всего делают отскоки на резких падениях битка.
Mirax написав:P.S. Маржинальний долар на бітфіні подешевів до непристойного,
Дешевый доллар как раз показывает, что он сейчас никому не нужен. Все, кто продал крипту, сидит в долларе и готов его одолжить. Но брать доллар в долг, чтобы купить крипту в длинную с плечем никто не хочет.
Tegularius написав:Сегодня избавился от зэков, по 160 (были куплены в январе по 80). Может и рано, но 100% дохода за 4 мес. мне норм. Вообще ZEC нравится - быстротой и очень низкими комиссиями. Немного жаль было с ним расставаться, ну а что делать.
Прибуток тепер можна вивести і грати вже на виграні в казіно фантики... Не ризикуючи власними грошима.
Tegularius написав:Сегодня избавился от зэков, по 160 (были куплены в январе по 80). Может и рано, но 100% дохода за 4 мес. мне норм. Вообще ZEC нравится - быстротой и очень низкими комиссиями. Немного жаль было с ним расставаться, ну а что делать.
Прибуток тепер можна вивести і грати вже на виграні в казіно фантики... Не ризикуючи власними грошима.
его надо было весной па 300-350 продавать ващето сначала решил речь о последнем, недельной давности откупе па 100. отдал па 130 - не вгадал...