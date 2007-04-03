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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2570257125722573>
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 03:16

Перекинулся из зека в деда на сегодняшнем пампе. +50% к вложенному деду за неделю. Перезайду, если вернётся ниже 0,004
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 04:26

  airmax78 написав:iriverix это будет не отскок и на 45к он не закончится.

На 48к закінчиться. :mrgreen:

P.S. Маржинальний долар на бітфіні подешевів до непристойного, хтось тариться для мостчного пампу.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 05:14

Бит в треугольнике диапазона 32.5-40К. Хочу увидеть 32500, в идеале какой-то укольчик до 30-31 еще разок. Этот диапазон был очень хорошо проторгован в январе, кстати обратите внимание. Очень похожая ситуация и по аналогии можно себе представить примерное движение. Линии сопротивления под идентичным углом, да и все остальное совпадает. Это ж все психология, цикличное поведение, не удивлюсь, если так же само через 2 недели выйдем вверх и продолжим рост. А при самом лучшем раскладе еще и рибонс должен встать в лонг. Кто еще не прохавал тему - cake и matic лучше всего делают отскоки на резких падениях битка.
spacemachine
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 05:17

  Mirax написав:P.S. Маржинальний долар на бітфіні подешевів до непристойного,

Дешевый доллар как раз показывает, что он сейчас никому не нужен. Все, кто продал крипту, сидит в долларе и готов его одолжить. Но брать доллар в долг, чтобы купить крипту в длинную с плечем никто не хочет.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 08:02

Вікендовий пролив не виключається, але наступні два тижні має посчупати 48к. Байден готує 6 трильйонову програму спасіння людства від бідності. :mrgreen:
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:19

  phantom_systems написав:Перекинулся из зека в деда на сегодняшнем пампе. +50% к вложенному деду за неделю. Перезайду, если вернётся ниже 0,004

Мудро! 8) З кріпти не можна виходити, щоб мегапумп старпьора не пропустити. Оптимальна стратегія - торгувати монету до монети.

П.С. Дашку почали натягувати. Одним словом анонімки надувають через трубочку - зека, монеру, дашку.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:21

  Tegularius написав:Сегодня избавился от зэков, по 160 (были куплены в январе по 80). Может и рано, но 100% дохода за 4 мес. мне норм.
Вообще ZEC нравится - быстротой и очень низкими комиссиями. Немного жаль было с ним расставаться, ну а что делать.

Прибуток тепер можна вивести і грати вже на виграні в казіно фантики... :) Не ризикуючи власними грошима.
Козак-характерник
2
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 10:08

А какая разница, торговать к баксу или к битку? И там и там можно как приумножить, так и приуменьшить монеты.
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 10:11

  Козак-характерник написав:
  Tegularius написав:Сегодня избавился от зэков, по 160 (были куплены в январе по 80). Может и рано, но 100% дохода за 4 мес. мне норм.
Вообще ZEC нравится - быстротой и очень низкими комиссиями. Немного жаль было с ним расставаться, ну а что делать.

Прибуток тепер можна вивести і грати вже на виграні в казіно фантики... :) Не ризикуючи власними грошима.

его надо было весной па 300-350 продавать ващето :roll: сначала решил речь о последнем, недельной давности откупе па 100. отдал па 130 - не вгадал...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 10:12

  Mirax написав:Вікендовий пролив не виключається, але наступні два тижні має посчупати 48к. Байден готує 6 трильйонову програму спасіння людства від бідності. :mrgreen:


1.бюджет на 2022 фінансовий рік зажадає $6 трлн, де великі інвестиції будуть спрямовані в освіту, охорону здоров'я, науку та інфраструктуру.

2.Адміністрація Байдена вважає, що плановане підвищення податків для корпорацій і заможних людей забезпечить бюджету достатні доходи, щоб компенсувати зростання витрат протягом наступних 15 років.

https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/29/7295287/
jump
 
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