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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 тра, 2021 10:17
iriverix написав:
А какая разница, торговать к баксу или к битку? И там и там можно как приумножить, так и приуменьшить монеты.
Різниця в тому, що монети памплять вибірково. І можна потрапити із туземуна в туземун. А якщо вийти в бакс, то можна не встигнути придбати квитки на рОкету.
От зараз альти майже не падають, коли у старпьора на півшосту стає. І, як варіант, всим тим, що качали альти, понуть в старпьора переливати...
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Додано: Суб 29 тра, 2021 10:21
чик написав:
его надо было весной па 300-350 продавать ващето
сначала решил речь о последнем, недельной давности откупе па 100. отдал па 130 - не вгадал...
Хто знав? Але катаючись постійно в парі з дєдом, як голубки,
можна було вже більше старпьора накрутити. Я, наприклад, менше чим за місяць, на споті, вже примновжив майже на 173% WIN в парі до трона. Можна примножати монети, торгуючи одну до одної, щоб чекати цікаву ціну в $.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 10:39
Козак-характерник
так витл делает, которого должны скоро выпустить, а я старый хомка обыкновенный неуч. но кода монета делает 2-4х начинаю сливать понемногу и пере закупать на откатах, а не жду 10х шоб в результате отдать в 2 дороже. сча все на распутье...
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