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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 тра, 2021 10:17
iriverix написав:
А какая разница, торговать к баксу или к битку? И там и там можно как приумножить, так и приуменьшить монеты.
Різниця в тому, що монети памплять вибірково. І можна потрапити із туземуна в туземун. А якщо вийти в бакс, то можна не встигнути придбати квитки на рОкету.
От зараз альти майже не падають, коли у старпьора на півшосту стає. І, як варіант, всим тим, що качали альти, понуть в старпьора переливати...
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Додано: Суб 29 тра, 2021 10:21
чик написав:
его надо было весной па 300-350 продавать ващето
сначала решил речь о последнем, недельной давности откупе па 100. отдал па 130 - не вгадал...
Хто знав? Але катаючись постійно в парі з дєдом, як голубки,
можна було вже більше старпьора накрутити. Я, наприклад, менше чим за місяць, на споті, вже примновжив майже на 173% WIN в парі до трона. Можна примножати монети, торгуючи одну до одної, щоб чекати цікаву ціну в $.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 10:39
Козак-характерник
так витл делает, которого должны скоро выпустить, а я старый хомка обыкновенный неуч. но кода монета делает 2-4х начинаю сливать понемногу и пере закупать на откатах, а не жду 10х шоб в результате отдать в 2 дороже. сча все на распутье...
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Додано: Суб 29 тра, 2021 11:14
Криптовалютный фонд Grayscale всего за один день расстался с криптоактивами на сумму 2,1 миллиарда долларов, и отток средств идет уже некоторое время.
Grayscale Investments написала в Твиттере, что за последние двадцать четыре часа количество криптовалюты, которое она хранит, сократилось на колоссальные 2,1 миллиарда долларов, и теперь компания владеет 34,1 миллиарда долларов вместо 36,2 долларов в четверг, 27 мая.
Согласно таблице, на вторичные рынки выводятся в основном BTC и основные альткойны.
Это разрешается делать инвесторам после блокировки своих средств с после покупки на полгода.
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iriverix
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Додано: Суб 29 тра, 2021 11:32
iriverix написав:
Криптовалютный фонд Grayscale всего за один день расстался с криптоактивами на сумму 2,1 миллиарда долларов, и отток средств идет уже некоторое время.
Grayscale Investments написала в Твиттере, что за последние двадцать четыре часа количество криптовалюты, которое она хранит, сократилось на колоссальные 2,1 миллиарда долларов, и теперь компания владеет 34,1 миллиарда долларов вместо 36,2 долларов в четверг, 27 мая.
Согласно таблице, на вторичные рынки выводятся в основном BTC и основные альткойны.
Это разрешается делать инвесторам после блокировки своих средств с после покупки на полгода.
Все хотят забрать свои деньги, и еще чтоб сверху было иксов. Всем хватит?
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Додано: Суб 29 тра, 2021 12:03
Козак-характерник написав: чик написав:
его надо было весной па 300-350 продавать ващето
сначала решил речь о последнем, недельной давности откупе па 100. отдал па 130 - не вгадал...
Хто знав? Але катаючись постійно в парі з дєдом, як голубки,
можна було вже більше старпьора накрутити. Я, наприклад, менше чим за місяць, на споті, вже примновжив майже на 173% WIN в парі до трона. Можна примножати монети, торгуючи одну до одної, щоб чекати цікаву ціну в $.
ну и на каком основании в кроссах принимать решение когда покупать или когда продавать вин, трон или любое другое омно ?
если в обычных парах к юсдт казино, то по-моему в кроссах - так вообще казино+лотерея в кубе.
Никак не могу второпать с какой стороны к ним подходить..
Востаннє редагувалось Alex2007
в Суб 29 тра, 2021 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 12:05
Alex2007 написав: Козак-характерник написав: чик написав:
его надо было весной па 300-350 продавать ващето
сначала решил речь о последнем, недельной давности откупе па 100. отдал па 130 - не вгадал...
Хто знав? Але катаючись постійно в парі з дєдом, як голубки,
можна було вже більше старпьора накрутити. Я, наприклад, менше чим за місяць, на споті, вже примновжив майже на 173% WIN в парі до трона. Можна примножати монети, торгуючи одну до одної, щоб чекати цікаву ціну в $.
ну и на каком основании в кроссах принимать решение когда покупать или когда продавать вин, трон или любое другое омно ?
если в обычных парах к юсдт казино, то по-моему в кроссах - так вообще казино+лотерея в кубе.
Накупившим на хаях ничего не остается, как торговать одни монеты к другим.
Никакой хомячей солидарности - один другого хочет постричь.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 12:47
Очевидно Grayscale будет еще продавать.
Фиксация части полугодовых х2-х3 позиций это разумно. Хомяк уже брит в 2 раза, но шерсть еще есть, можно еще сбрить.
Востаннє редагувалось Zebra
в Суб 29 тра, 2021 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 13:04
Zebra написав:
Очевидно Grayscale будет еще продавать.
и теперь компания владеет 34,1 миллиарда долларов вместо 36,2 долларов в четверг, 27 мая.
Согласно таблице, на вторичные рынки выводятся в основном BTC и основные альткойны.
Это разрешается делать инвесторам после блокировки своих средств с после покупки на полгода.
вопрос конечно интересный, а устраивает ли пересичного инвестора грейскала, купившего биток по 18 - 20 тыс в конце ноября (и позже - выше), после полуговодовой блокировки продавать ниже 30 тыс с таким слабым выхлопом
смысл вообще инвестировать в крипту через всякие грейскалы и прочих нахлебников-прокладок-"инвестФондов ....
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Додано: Суб 29 тра, 2021 13:26
По ходу отскок отменяется. Правы те кто ждут 25..
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