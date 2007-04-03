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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2571257225732574
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 14:39

  чик написав:Козак-характерник
так витл делает, которого должны скоро выпустить, а я старый хомка обыкновенный неуч. но кода монета делает 2-4х начинаю сливать понемногу и пере закупать на откатах, а не жду 10х шоб в результате отдать в 2 дороже. сча все на распутье...

І це правильно. Одна із робочих стратегій примноження золотих монеток. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 14:43

  Alex2007 написав:ну и на каком основании в кроссах принимать решение когда покупать или когда продавать вин, трон или любое другое омно ? :roll: :roll:
если в обычных парах к юсдт казино, то по-моему в кроссах - так вообще казино+лотерея в кубе. :roll: Никак не могу второпать с какой стороны к ним подходить..

Торгувати не шлак, а ліквід. Я беру 1%, не вагаючись. Входити і виходити частинами.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29274
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2059 раз.
Подякували: 2160 раз.
 
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  #<1 ... 2571257225732574
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