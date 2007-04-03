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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 тра, 2021 14:39
чик написав:Козак-характерник
так витл делает, которого должны скоро выпустить, а я старый хомка обыкновенный неуч. но кода монета делает 2-4х начинаю сливать понемногу и пере закупать на откатах, а не жду 10х шоб в результате отдать в 2 дороже. сча все на распутье...
І це правильно. Одна із робочих стратегій примноження золотих монеток.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 14:43
Alex2007 написав:
ну и на каком основании в кроссах принимать решение когда покупать или когда продавать вин, трон или любое другое омно ?
если в обычных парах к юсдт казино, то по-моему в кроссах - так вообще казино+лотерея в кубе.
Никак не могу второпать с какой стороны к ним подходить..
Торгувати не шлак, а ліквід. Я беру 1%, не вагаючись. Входити і виходити частинами.
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Козак-характерник
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