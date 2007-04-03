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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 чер, 2021 13:55
Xenon написав: osafly написав:
Тем временем,снова на Битфайнекс почти 4К биткоинов завели одной транзакцией...Не к добру это,при скором выходе из равностороннего треугольника.
и еще +10к битков завели только-что
ждем обвал ниже 30к в ближайшие несколько часов
бітфініх погоди не робить ,за бінансом треба спостерігати
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greenozon
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Додано: Вів 01 чер, 2021 14:09
Xenon написав: osafly написав:
Тем временем,снова на Битфайнекс почти 4К биткоинов завели одной транзакцией...Не к добру это,при скором выходе из равностороннего треугольника.
и еще +10к битков завели только-что
ждем обвал ниже 30к в ближайшие несколько часов
Капец...Все снова напоминает майский слив,подготовка как под копирку..+15К-это весьма серьезная заявка на еще одно цунами..Может и через несколько часов,но завтра-послезавтра так точно...
greenozon написав:
бітфініх погоди не робить ,за бінансом треба спостерігати
Да шо Вы такое говорите...Ну-ну,спостерігайте. Удачи! Там вообще +24К,лучше вообще не спостеригать,шоб не расстраиваться,а в 20 числах +34К еще было.
Востаннє редагувалось osafly
в Вів 01 чер, 2021 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 14:33
Zebra написав: Zebra написав:
Как удачно вошел, стоп переношу в безубыток 36100.
вылет по стопу - не судьба
слаб биток, очень слаб, пойдет он в район 24к-26к
Стоп надо было на 34500 оставить
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phantom_systems
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Додано: Вів 01 чер, 2021 14:39
phantom_systems написав: Zebra написав: Zebra написав:
Как удачно вошел, стоп переношу в безубыток 36100.
вылет по стопу - не судьба
слаб биток, очень слаб, пойдет он в район 24к-26к
Стоп надо было на 34500 оставить
Биток должен был стремительно выходить на 38-39, пробивать 40 и свечей выбивать шорты долетая до 43-44к, а по факту завели 20к битков на битфинекс и рынок об...ся.
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Zebra
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Додано: Вів 01 чер, 2021 14:45
Zebra написав:
Биток должен был стремительно выходить на 38-39, пробивать 40 и свечей выбивать шорты долетая до 43-44к, а по факту завели 20к битков на битфинекс и рынок об...ся.
Да Вы на Банан еще загляньте,там не только обосраться,а вообще можно в бессознательное состояние прийти
от одного вида
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osafly
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Додано: Вів 01 чер, 2021 15:51
Готовят кровавую баню хомякам. Хотят чтобы все слились в 0.
Да только мы твёрдо знаем, что продавать дешевле 100куе - это хренова благотворительность, которую никто не оценит.
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airmax78
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