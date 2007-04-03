RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2578257925802581
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:55

  Xenon написав:
  osafly написав:Тем временем,снова на Битфайнекс почти 4К биткоинов завели одной транзакцией...Не к добру это,при скором выходе из равностороннего треугольника.

и еще +10к битков завели только-что

ждем обвал ниже 30к в ближайшие несколько часов


бітфініх погоди не робить ,за бінансом треба спостерігати
greenozon
 
Повідомлень: 11406
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:09

  Xenon написав:
  osafly написав:Тем временем,снова на Битфайнекс почти 4К биткоинов завели одной транзакцией...Не к добру это,при скором выходе из равностороннего треугольника.

и еще +10к битков завели только-что

ждем обвал ниже 30к в ближайшие несколько часов


Капец...Все снова напоминает майский слив,подготовка как под копирку..+15К-это весьма серьезная заявка на еще одно цунами..Может и через несколько часов,но завтра-послезавтра так точно...

  greenozon написав:
бітфініх погоди не робить ,за бінансом треба спостерігати


Да шо Вы такое говорите...Ну-ну,спостерігайте. Удачи! Там вообще +24К,лучше вообще не спостеригать,шоб не расстраиваться,а в 20 числах +34К еще было.
Востаннє редагувалось osafly в Вів 01 чер, 2021 14:30, всього редагувалось 1 раз.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 29.05.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Пропала транзакция...Во дают,фокусники...Что это было?? Нет ее теперь.Наблюдают что ли за нашим форумом??Рассекретили их,так они ее заныкали с..ки :mrgreen: Глазам не верю.

Казак,заводи песню и манипулях :lol: :wink:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 29.05.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:33

  Zebra написав:
  Zebra написав:Как удачно вошел, стоп переношу в безубыток 36100.

вылет по стопу - не судьба
слаб биток, очень слаб, пойдет он в район 24к-26к

Стоп надо было на 34500 оставить
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1631
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:39

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  Zebra написав:Как удачно вошел, стоп переношу в безубыток 36100.

вылет по стопу - не судьба
слаб биток, очень слаб, пойдет он в район 24к-26к

Стоп надо было на 34500 оставить

Биток должен был стремительно выходить на 38-39, пробивать 40 и свечей выбивать шорты долетая до 43-44к, а по факту завели 20к битков на битфинекс и рынок об...ся.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9999
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1375 раз.
Подякували: 1861 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:45

  Zebra написав:Биток должен был стремительно выходить на 38-39, пробивать 40 и свечей выбивать шорты долетая до 43-44к, а по факту завели 20к битков на битфинекс и рынок об...ся.


Да Вы на Банан еще загляньте,там не только обосраться,а вообще можно в бессознательное состояние прийти :lol: от одного вида
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 29.05.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Готовят кровавую баню хомякам. Хотят чтобы все слились в 0.
Да только мы твёрдо знаем, что продавать дешевле 100куе - это хренова благотворительность, которую никто не оценит.
airmax78
 
Повідомлень: 38740
З нами з: 25.10.12
Подякував: 927 раз.
Подякували: 4696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 17:36

Не так давно, при малейшем чихе бика - альты обсирались. А сейчас его туда-сюда колбасит по 5-10%, а альты на месте стоят. Что бы это значило.
iriverix
 
Повідомлень: 186
З нами з: 17.01.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:20

  iriverix написав:Не так давно, при малейшем чихе бика - альты обсирались. А сейчас его туда-сюда колбасит по 5-10%, а альты на месте стоят. Что бы это значило.


Потому что биток по факту флетит. Но как только он собирётся к 28 - а там очень серьёзный уровень ликвидности - сразу увидим ремейк майских слив с минус -50 по всем альтам.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2071
З нами з: 13.07.16
Подякував: 356 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:57

  iriverix написав:Не так давно, при малейшем чихе бика - альты обсирались. А сейчас его туда-сюда колбасит по 5-10%, а альты на месте стоят. Что бы это значило.

Те, що душать хомячел, щоб продали пА 30 те, що брали по 60. :mrgreen: А альти продали взагалі за безцінь, щоб потім знов купляли в рази дорожче. Схема проста: хомячел, купи дорого, а продай дешево. :)
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29281
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2062 раз.
Подякували: 2163 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2578257925802581
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mirax і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7759, 7760, 7761
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
77603 199299909
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 23:50
Amat
Валютный рынок в мире 1 ... 750, 751, 752
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7517 1809387
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 тра, 2021 10:34
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 53808
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.