Vurdalak написав:В продолжении истории майнинга. Новая карта RTX 3080Ti с защитой от майнинга, на эфире генерирует 5,3$ без учета электроэнергии. стоимость карты 2к. ИТОГ-майнер говорит пойду куплю вторую, пока есть))))))))
Очень рискованное вложение. Куда рискованнее покупки криптовалюты. Сегодня выложил штуку баксов, через месяц курс упал в пол и майнинг стал убыточным. Через несколько лет курс вероятно отрастет, но оборудование к тому времени уже станет старым металлоломом.
BNB стрельнув, топ альта тримається на рівні. Сучасні нові альти рулять, а старий мотлох скинуть з п'єдесталу, BTC $500, ETH $25. Інакше вони такі красиві нікому нафік не потрібні. На цих рівнях своїх функцій не виконують, лише для спекуляцій.