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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2581258225832584
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 23:47

  Vurdalak написав:В продолжении истории майнинга. Новая карта RTX 3080Ti с защитой от майнинга, на эфире генерирует 5,3$ без учета электроэнергии. стоимость карты 2к. ИТОГ-майнер говорит пойду куплю вторую, пока есть))))))))

Очень рискованное вложение. Куда рискованнее покупки криптовалюты. Сегодня выложил штуку баксов, через месяц курс упал в пол и майнинг стал убыточным. Через несколько лет курс вероятно отрастет, но оборудование к тому времени уже станет старым металлоломом.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 00:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  sleazy написав:Ну, так что? Куда разродится треугольник по деду? Вверх или вниз?


ну треугольник может легким движением превратиться в другую боковую фигуру

:D
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 03 чер, 2021 00:32, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 00:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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Just received a Certificate of Commendation from the National Police of Ukraine and Ministry of Internal Affairs from Moscow

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works collaboratively with law enforcement agencies from all over the world to keep our space #SAFU.

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aleexxxx
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 03:23

BNB стрельнув, топ альта тримається на рівні. Сучасні нові альти рулять, а старий мотлох скинуть з п'єдесталу, BTC $500, ETH $25. Інакше вони такі красиві нікому нафік не потрібні. На цих рівнях своїх функцій не виконують, лише для спекуляцій.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:29

Доги, твиты, дуриты... Дурдом, рассчитанный на людей без образования и критического мышеления и которые получили по 600 долларов от американского правительства просто так и не знают, куда их девать. как пришли, так и уйдут вместе с обесцениванием пустышек, в которые их заманили, а шаровые бабки заканчиваются , может, их больше и не будет - и так из последних сил оттягивали гиперинфляцию до последнего, скупая по пути подешевке реальные активы.
Похоже, к заседанию ФРС надо показать падение золота путем манипуляций и выманивания "лишних" бабок в пустое место. Вот и и накручивают последний раз сбитого летчика с печатного станка, при этом шортя виртуальное золото и серебро, которое не подкреплено реальным металлом, еще и на азиатской сессии и в утреннее время, когда малоактивные торги, самое удобное время для манипуляций и для кидка азиатов, верящих во всяких "высокотехнологическ их" гномов, токены и прочую дребедень, взятую в Гарри Поттера и рассчитанную на ту же аудиторию, думающую, что это не очередной кидок готовится, а действительно, пустое место будет вечно что-то стоить, еще и дорожать, в сотни раз обгоняя инфляцию, и в нем надо откладывать на пенсию. Сжимают свою мошенническую пружину, выигрывая время для максимального сливания всего вируального трэшака.
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