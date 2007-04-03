Vurdalak написав:В продолжении истории майнинга. Новая карта RTX 3080Ti с защитой от майнинга, на эфире генерирует 5,3$ без учета электроэнергии. стоимость карты 2к. ИТОГ-майнер говорит пойду куплю вторую, пока есть))))))))
Очень рискованное вложение. Куда рискованнее покупки криптовалюты. Сегодня выложил штуку баксов, через месяц курс упал в пол и майнинг стал убыточным. Через несколько лет курс вероятно отрастет, но оборудование к тому времени уже станет старым металлоломом.
BNB стрельнув, топ альта тримається на рівні. Сучасні нові альти рулять, а старий мотлох скинуть з п'єдесталу, BTC $500, ETH $25. Інакше вони такі красиві нікому нафік не потрібні. На цих рівнях своїх функцій не виконують, лише для спекуляцій.
Доги, твиты, дуриты... Дурдом, рассчитанный на людей без образования и критического мышеления и которые получили по 600 долларов от американского правительства просто так и не знают, куда их девать. как пришли, так и уйдут вместе с обесцениванием пустышек, в которые их заманили, а шаровые бабки заканчиваются , может, их больше и не будет - и так из последних сил оттягивали гиперинфляцию до последнего, скупая по пути подешевке реальные активы. Похоже, к заседанию ФРС надо показать падение золота путем манипуляций и выманивания "лишних" бабок в пустое место. Вот и и накручивают последний раз сбитого летчика с печатного станка, при этом шортя виртуальное золото и серебро, которое не подкреплено реальным металлом, еще и на азиатской сессии и в утреннее время, когда малоактивные торги, самое удобное время для манипуляций и для кидка азиатов, верящих во всяких "высокотехнологическ их" гномов, токены и прочую дребедень, взятую в Гарри Поттера и рассчитанную на ту же аудиторию, думающую, что это не очередной кидок готовится, а действительно, пустое место будет вечно что-то стоить, еще и дорожать, в сотни раз обгоняя инфляцию, и в нем надо откладывать на пенсию. Сжимают свою мошенническую пружину, выигрывая время для максимального сливания всего вируального трэшака.