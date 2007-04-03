Додано: Чет 03 чер, 2021 10:29

Доги, твиты, дуриты... Дурдом, рассчитанный на людей без образования и критического мышеления и которые получили по 600 долларов от американского правительства просто так и не знают, куда их девать. как пришли, так и уйдут вместе с обесцениванием пустышек, в которые их заманили, а шаровые бабки заканчиваются , может, их больше и не будет - и так из последних сил оттягивали гиперинфляцию до последнего, скупая по пути подешевке реальные активы.

Похоже, к заседанию ФРС надо показать падение золота путем манипуляций и выманивания "лишних" бабок в пустое место. Вот и и накручивают последний раз сбитого летчика с печатного станка, при этом шортя виртуальное золото и серебро, которое не подкреплено реальным металлом, еще и на азиатской сессии и в утреннее время, когда малоактивные торги, самое удобное время для манипуляций и для кидка азиатов, верящих во всяких "высокотехнологическ их" гномов, токены и прочую дребедень, взятую в Гарри Поттера и рассчитанную на ту же аудиторию, думающую, что это не очередной кидок готовится, а действительно, пустое место будет вечно что-то стоить, еще и дорожать, в сотни раз обгоняя инфляцию, и в нем надо откладывать на пенсию. Сжимают свою мошенническую пружину, выигрывая время для максимального сливания всего вируального трэшака.