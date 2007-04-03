Vurdalak написав:В продолжении истории майнинга. Новая карта RTX 3080Ti с защитой от майнинга, на эфире генерирует 5,3$ без учета электроэнергии. стоимость карты 2к. ИТОГ-майнер говорит пойду куплю вторую, пока есть))))))))
Очень рискованное вложение. Куда рискованнее покупки криптовалюты. Сегодня выложил штуку баксов, через месяц курс упал в пол и майнинг стал убыточным. Через несколько лет курс вероятно отрастет, но оборудование к тому времени уже станет старым металлоломом.
BNB стрельнув, топ альта тримається на рівні. Сучасні нові альти рулять, а старий мотлох скинуть з п'єдесталу, BTC $500, ETH $25. Інакше вони такі красиві нікому нафік не потрібні. На цих рівнях своїх функцій не виконують, лише для спекуляцій.
Доги, твиты, дуриты... Дурдом, рассчитанный на людей без образования и критического мышеления и которые получили по 600 долларов от американского правительства просто так и не знают, куда их девать. как пришли, так и уйдут вместе с обесцениванием пустышек, в которые их заманили, а шаровые бабки заканчиваются , может, их больше и не будет - и так из последних сил оттягивали гиперинфляцию до последнего, скупая по пути подешевке реальные активы. Похоже, к заседанию ФРС надо показать падение золота путем манипуляций и выманивания "лишних" бабок в пустое место. Вот и и накручивают последний раз сбитого летчика с печатного станка, при этом шортя виртуальное золото и серебро, которое не подкреплено реальным металлом, еще и на азиатской сессии и в утреннее время, когда малоактивные торги, самое удобное время для манипуляций и для кидка азиатов, верящих во всяких "высокотехнологическ их" гномов, токены и прочую дребедень, взятую в Гарри Поттера и рассчитанную на ту же аудиторию, думающую, что это не очередной кидок готовится, а действительно, пустое место будет вечно что-то стоить, еще и дорожать, в сотни раз обгоняя инфляцию, и в нем надо откладывать на пенсию. Сжимают свою мошенническую пружину, выигрывая время для максимального сливания всего вируального трэшака.
Украинцы занимают первое место в мире по использованию криптовалюты. Вскоре в Украине могут принять законопроект О виртуальных активах, который призван легализовать криптовалюты и операции, связанные с ними.
Согласно законопроекту, некоторые аспекты криптоактивов будет контролировать Нацбанк, часть Минцифры, а часть - Комиссия по ценным бумагам. При этом в законе криптовалюта определяется как нематериальный актив, нематериальное благо.
Что касается налогов, то, если физическое лицо получит состояние в биткоинах, то необходимо будет заплатить по ставке на доход 18 процентов. Если речь идет о бизнесе, то это налог на прибыль, который также составляет 18 процентов.
"Есть предложение сделать на первые пять лет льготный период. Это даст возможность облагать доходы в виртуальных активах по ставке пять процентов. Это позволит развить это направление для страны и для людей, а затем вернуться к стандартным ставкам", - подчеркнул Борняков.
После принятия закона украинские банки смогут открывать счета для граждан и бизнеса в криптовалюте. Но рассчитываться криптовалютой будет невозможно, поскольку в Украине единственным платежным средством является гривна.
"Это будет очень похоже на золото или доллар и евро. То есть криптовалютой нельзя рассчитаться за кофе, но ты можешь хранить ее на депозитных счетах и в условиях конвертации в гривну осуществлять платежи", - рассказал Борняков.
Замминистра отметил, что их целью является создание выгодных условиий для международного бизнеса.
"Чтобы здесь основали компании, зарегистрировали их, получили банковские счета в банках Украины и работали на весь мир с украинской юрисдикцией. Наша цель - создать лучшие условия в мире, чтобы мы были лучшей юрисдикцией", - подчеркнул он.
Ферма для майнинга биткоина скоро появится рядом с Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе атомной электростанцией.
Проект, подписанный в прошлом году украинским государственным оператором АЭС Энергоатом и частной швейцарской компанией H2 и предусматривающий инвестиции в размере 700 миллионов долларов, будет использовать огромную мощность Запорожской АЭС, что даст украинской атомной энергетике, которая на протяжении длительного времени ассоциируется с Чернобыльской катастрофой, шанс на спасение.
Расположение рядом с массивной атомной станцией идеально подходит фермам для майнинга. Еще один такой объект строится рядом с Ровенской АЭС в партнерстве с нидерландской блокчейн-компанией Bitfury.
"Как только мы примем закон, Украина станет одним из самых привлекательным направлений в мире для криптовалют. Есть не так много стран с позитивным регулированием криптовалют, поэтому компании идут в те страны, в которых климат в этом отношении благоприятен", - сказал Борняков.
После вступления закона в силу в Украине смогут работать около двух тысяч криптовалютных компаний, говорит зам Федорова.
Украинские госслужащие восприняли криптовалюты с энтузиазмом. По официальным данным, к концу марта 2021 года чиновники задекларировали 46 351 биткоин, что составило в среднем 1,7 миллиарда долларов по текущему курсу или 2,6 миллиона долларов на человека. В их декларациях также есть множество других криптовалют.
Примечательно, что наибольшее число владельцев биткоинов работают в муниципальных городских советах, Минобороны и Нацполиции.
Крупнейшим индивидуальным владельцем биткоинов является Мишалов Вячеслав депутат Днепропетровского городского совета, которому принадлежит криптовалюта на сумму около 700 миллионов долларов.