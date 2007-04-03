Украина хочет стать центром для криптовалют



Украинцы занимают первое место в мире по использованию криптовалюты. Вскоре в Украине могут принять законопроект О виртуальных активах, который призван легализовать криптовалюты и операции, связанные с ними.



Согласно законопроекту, некоторые аспекты криптоактивов будет контролировать Нацбанк, часть Минцифры, а часть - Комиссия по ценным бумагам. При этом в законе криптовалюта определяется как нематериальный актив, нематериальное благо.



Что касается налогов, то, если физическое лицо получит состояние в биткоинах, то необходимо будет заплатить по ставке на доход 18 процентов. Если речь идет о бизнесе, то это налог на прибыль, который также составляет 18 процентов.



"Есть предложение сделать на первые пять лет льготный период. Это даст возможность облагать доходы в виртуальных активах по ставке пять процентов. Это позволит развить это направление для страны и для людей, а затем вернуться к стандартным ставкам", - подчеркнул Борняков.



После принятия закона украинские банки смогут открывать счета для граждан и бизнеса в криптовалюте. Но рассчитываться криптовалютой будет невозможно, поскольку в Украине единственным платежным средством является гривна.



"Это будет очень похоже на золото или доллар и евро. То есть криптовалютой нельзя рассчитаться за кофе, но ты можешь хранить ее на депозитных счетах и ​​в условиях конвертации в гривну осуществлять платежи", - рассказал Борняков.



Замминистра отметил, что их целью является создание выгодных условиий для международного бизнеса.



"Чтобы здесь основали компании, зарегистрировали их, получили банковские счета в банках Украины и работали на весь мир с украинской юрисдикцией. Наша цель - создать лучшие условия в мире, чтобы мы были лучшей юрисдикцией", - подчеркнул он.



Ферма для майнинга биткоина скоро появится рядом с Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе атомной электростанцией.



Проект, подписанный в прошлом году украинским государственным оператором АЭС Энергоатом и частной швейцарской компанией H2 и предусматривающий инвестиции в размере 700 миллионов долларов, будет использовать огромную мощность Запорожской АЭС, что даст украинской атомной энергетике, которая на протяжении длительного времени ассоциируется с Чернобыльской катастрофой, шанс на спасение.



Расположение рядом с массивной атомной станцией идеально подходит фермам для майнинга. Еще один такой объект строится рядом с Ровенской АЭС в партнерстве с нидерландской блокчейн-компанией Bitfury.



"Как только мы примем закон, Украина станет одним из самых привлекательным направлений в мире для криптовалют. Есть не так много стран с позитивным регулированием криптовалют, поэтому компании идут в те страны, в которых климат в этом отношении благоприятен", - сказал Борняков.



После вступления закона в силу в Украине смогут работать около двух тысяч криптовалютных компаний, говорит зам Федорова.





Украинские госслужащие восприняли криптовалюты с энтузиазмом. По официальным данным, к концу марта 2021 года чиновники задекларировали 46 351 биткоин, что составило в среднем 1,7 миллиарда долларов по текущему курсу или 2,6 миллиона долларов на человека. В их декларациях также есть множество других криптовалют.



Примечательно, что наибольшее число владельцев биткоинов работают в муниципальных городских советах, Минобороны и Нацполиции.



Крупнейшим индивидуальным владельцем биткоинов является Мишалов Вячеслав депутат Днепропетровского городского совета, которому принадлежит криптовалюта на сумму около 700 миллионов долларов.

