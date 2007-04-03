RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2582258325842585>
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 23:47

  Vurdalak написав:В продолжении истории майнинга. Новая карта RTX 3080Ti с защитой от майнинга, на эфире генерирует 5,3$ без учета электроэнергии. стоимость карты 2к. ИТОГ-майнер говорит пойду куплю вторую, пока есть))))))))

Очень рискованное вложение. Куда рискованнее покупки криптовалюты. Сегодня выложил штуку баксов, через месяц курс упал в пол и майнинг стал убыточным. Через несколько лет курс вероятно отрастет, но оборудование к тому времени уже станет старым металлоломом.
Tegularius
 
Повідомлень: 1531
З нами з: 11.02.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 00:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  sleazy написав:Ну, так что? Куда разродится треугольник по деду? Вверх или вниз?


ну треугольник может легким движением превратиться в другую боковую фигуру

:D
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 03 чер, 2021 00:32, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2977
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1476 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 00:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

@cz_binance
Just received a Certificate of Commendation from the National Police of Ukraine and Ministry of Internal Affairs from Moscow

@binance
works collaboratively with law enforcement agencies from all over the world to keep our space #SAFU.

https://pbs.twimg.com/media/E24kzPtVIAECXuR?format=jpg&name=large
aleexxxx
Аватар користувача
 
Повідомлень: 78
З нами з: 21.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 03:23

BNB стрельнув, топ альта тримається на рівні. Сучасні нові альти рулять, а старий мотлох скинуть з п'єдесталу, BTC $500, ETH $25. Інакше вони такі красиві нікому нафік не потрібні. На цих рівнях своїх функцій не виконують, лише для спекуляцій.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6518
З нами з: 04.06.09
Подякував: 788 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:29

Доги, твиты, дуриты... Дурдом, рассчитанный на людей без образования и критического мышеления и которые получили по 600 долларов от американского правительства просто так и не знают, куда их девать. как пришли, так и уйдут вместе с обесцениванием пустышек, в которые их заманили, а шаровые бабки заканчиваются , может, их больше и не будет - и так из последних сил оттягивали гиперинфляцию до последнего, скупая по пути подешевке реальные активы.
Похоже, к заседанию ФРС надо показать падение золота путем манипуляций и выманивания "лишних" бабок в пустое место. Вот и и накручивают последний раз сбитого летчика с печатного станка, при этом шортя виртуальное золото и серебро, которое не подкреплено реальным металлом, еще и на азиатской сессии и в утреннее время, когда малоактивные торги, самое удобное время для манипуляций и для кидка азиатов, верящих во всяких "высокотехнологическ их" гномов, токены и прочую дребедень, взятую в Гарри Поттера и рассчитанную на ту же аудиторию, думающую, что это не очередной кидок готовится, а действительно, пустое место будет вечно что-то стоить, еще и дорожать, в сотни раз обгоняя инфляцию, и в нем надо откладывать на пенсию. Сжимают свою мошенническую пружину, выигрывая время для максимального сливания всего вируального трэшака.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22217
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1640 раз.
Подякували: 2294 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:06

Украина хочет стать центром для криптовалют

Украинцы занимают первое место в мире по использованию криптовалюты. Вскоре в Украине могут принять законопроект О виртуальных активах, который призван легализовать криптовалюты и операции, связанные с ними.

Согласно законопроекту, некоторые аспекты криптоактивов будет контролировать Нацбанк, часть Минцифры, а часть - Комиссия по ценным бумагам. При этом в законе криптовалюта определяется как нематериальный актив, нематериальное благо.

Что касается налогов, то, если физическое лицо получит состояние в биткоинах, то необходимо будет заплатить по ставке на доход 18 процентов. Если речь идет о бизнесе, то это налог на прибыль, который также составляет 18 процентов.

"Есть предложение сделать на первые пять лет льготный период. Это даст возможность облагать доходы в виртуальных активах по ставке пять процентов. Это позволит развить это направление для страны и для людей, а затем вернуться к стандартным ставкам", - подчеркнул Борняков.

После принятия закона украинские банки смогут открывать счета для граждан и бизнеса в криптовалюте. Но рассчитываться криптовалютой будет невозможно, поскольку в Украине единственным платежным средством является гривна.

"Это будет очень похоже на золото или доллар и евро. То есть криптовалютой нельзя рассчитаться за кофе, но ты можешь хранить ее на депозитных счетах и ​​в условиях конвертации в гривну осуществлять платежи", - рассказал Борняков.

Замминистра отметил, что их целью является создание выгодных условиий для международного бизнеса.

"Чтобы здесь основали компании, зарегистрировали их, получили банковские счета в банках Украины и работали на весь мир с украинской юрисдикцией. Наша цель - создать лучшие условия в мире, чтобы мы были лучшей юрисдикцией", - подчеркнул он.

Ферма для майнинга биткоина скоро появится рядом с Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе атомной электростанцией.

Проект, подписанный в прошлом году украинским государственным оператором АЭС Энергоатом и частной швейцарской компанией H2 и предусматривающий инвестиции в размере 700 миллионов долларов, будет использовать огромную мощность Запорожской АЭС, что даст украинской атомной энергетике, которая на протяжении длительного времени ассоциируется с Чернобыльской катастрофой, шанс на спасение.

Расположение рядом с массивной атомной станцией идеально подходит фермам для майнинга. Еще один такой объект строится рядом с Ровенской АЭС в партнерстве с нидерландской блокчейн-компанией Bitfury.

"Как только мы примем закон, Украина станет одним из самых привлекательным направлений в мире для криптовалют. Есть не так много стран с позитивным регулированием криптовалют, поэтому компании идут в те страны, в которых климат в этом отношении благоприятен", - сказал Борняков.

После вступления закона в силу в Украине смогут работать около двух тысяч криптовалютных компаний, говорит зам Федорова.


Украинские госслужащие восприняли криптовалюты с энтузиазмом. По официальным данным, к концу марта 2021 года чиновники задекларировали 46 351 биткоин, что составило в среднем 1,7 миллиарда долларов по текущему курсу или 2,6 миллиона долларов на человека. В их декларациях также есть множество других криптовалют.

Примечательно, что наибольшее число владельцев биткоинов работают в муниципальных городских советах, Минобороны и Нацполиции.

Крупнейшим индивидуальным владельцем биткоинов является Мишалов Вячеслав депутат Днепропетровского городского совета, которому принадлежит криптовалюта на сумму около 700 миллионов долларов.
Xenon
 
Повідомлень: 3702
З нами з: 25.02.09
Подякував: 61 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а потом пенсионные фонды Украины будут вкладывать в альты.
мы будем багатые
:lol: :lol: :lol:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2977
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1476 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Alex2007 написав:а потом пенсионные фонды Украины будут вкладывать в альты.
мы будем багатые


Или без пенсий, тут как карта ляжет...
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 03.12.13
Подякував: 404 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас будет весело.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10002
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1861 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Сейчас будет весело.


Маск вроде слился, разбитое сердце...
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 03.12.13
Подякував: 404 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2582258325842585>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cvik2071, Stan78, ЛОБ і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7770, 7771, 7772
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
77714 199350397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 11:22
Сибарит
Валютный рынок в мире 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7522 1811264
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 11:01
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 53854
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95135)
04.06.2021 12:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.