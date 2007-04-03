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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:16
Чукча2 написав: Zebra написав:
Сейчас будет весело.
Маск вроде слился, разбитое сердце...
И правильно сделал. Биткоин по сути отсталая техническая какашка.
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Zebra
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:26
рынок не устал каждый раз реагировать на высеры этого идиота, слишком возомнившего себя ... ?
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:40
а гэп придётся закрывать
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