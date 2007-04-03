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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2582258325842585
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

рынок не устал каждый раз реагировать на высеры этого идиота, слишком возомнившего себя ... ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а гэп придётся закрывать
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bred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:51

  bred написав:а гэп придётся закрывать


А столько гепов разбросано от 9000 до 30000...
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:01

  Alex2007 написав:рынок не устал каждый раз реагировать на высеры этого идиота, слишком возомнившего себя ... ?

Я думаю все как раз наоборот))
Идиоты те, кто реагирует и он им это показывает.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:14

  Zebra написав:
  Чукча2 написав:
  Zebra написав:Сейчас будет весело.


Маск вроде слился, разбитое сердце...

И правильно сделал. Биткоин по сути отсталая техническая какашка.

Маск еще пожалеет об этом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:36

обнулился сигнал по риббонсу, снова фаза капитуляции майнеров
spacemachine
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:50

  spacemachine написав:обнулился сигнал по риббонсу, снова фаза капитуляции майнеров

Очень слабенько все выглядит - по классике жанра намечается пролив на 24к-26к
текущий коридор по сути промежуточный, V-образный отскок не произошел
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:07

Мне лишь интересно, когда секта свидетелей электроклована оскудеет настолько, что перестанет влиять на рынок
phantom_systems
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