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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:26
рынок не устал каждый раз реагировать на высеры этого идиота, слишком возомнившего себя ... ?
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Alex2007
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:40
а гэп придётся закрывать
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bred
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:51
bred написав:
а гэп придётся закрывать
А столько гепов разбросано от 9000 до 30000...
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lrs7719
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:01
Alex2007 написав:
рынок не устал каждый раз реагировать на высеры этого идиота, слишком возомнившего себя ... ?
Я думаю все как раз наоборот))
Идиоты те, кто реагирует и он им это показывает.
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Zebra
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:14
Zebra написав: Чукча2 написав: Zebra написав:
Сейчас будет весело.
Маск вроде слился, разбитое сердце...
И правильно сделал. Биткоин по сути отсталая техническая какашка.
Маск еще пожалеет об этом.
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airmax78
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:36
обнулился сигнал по риббонсу, снова фаза капитуляции майнеров
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spacemachine
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:50
spacemachine написав:
обнулился сигнал по риббонсу, снова фаза капитуляции майнеров
Очень слабенько все выглядит - по классике жанра намечается пролив на 24к-26к
текущий коридор по сути промежуточный, V-образный отскок не произошел
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Zebra
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:07
Мне лишь интересно, когда секта свидетелей электроклована оскудеет настолько, что перестанет влиять на рынок
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phantom_systems
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