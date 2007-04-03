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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2586258725882589
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 03:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:ПС2 показываю пример как оценить график.Например я добираю TWT.Открываем и смотрим график...и даже если вы нифига в нём не понимаете. то хоть посмотрите и обратите внимание нато, что практически весь график цена была выше текущей.Это конечно не 100%, но 99% того, что она отскочит как ни крути.ну и по другим смотрим подобные вещи и ...не боимся зарабатывать деньги

ужасный пример. практически весь график цена была выше текущих? я ее в декабре по 10 центов покупал, а сейчас 40, о чем ты тут пишешь? о том, что монета, которую залистили на банан в начале февраля, с момента бул сезона альтов, стоит щас дешевле хаев? а что, должна быть выше, учитывая, что рынок падает? подожди еще год, увидишь, как она закономерно свалится вообще до сентябрьских 3 центов.
>Когда было 50 никто на свете не знал что будет дальше - 30
вот очень ты любишь оправдывать свое непонимание и переносить его на всех остальных в мире, постоянно пишешь так. ты не говори за всех, прямо скажи за себя - "мне не хватило мозгов оценить ситуацию на рынке, поэтому знать я ничего не мог".
мне лично все было понятно, как и многим другим людям, которые вышли по 57-50. достаточно было оценить фундамент на рынке, построить график и ждать. да одного опыта было достаточно, чтобы это сделать
spacemachine
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 04:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Однозначно восстановление цены на биткоин. То, что Китай ограничения поставил - они с этим справятся. Крипту всё глубже и больше внедряют.
antonwriter
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 07:13

spacemachine
ждунов в разные стороны хватает и шо бы кто не рассказывал и малевал - никто не знае майбутнего(с) шоб такой муйни не вышло:
на теплоходе музыка играет,
а я одна стою на берегу
машу рукой, а сердце замирает
и ничего поделать не могу...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 08:06

Президент Ель-Сальвадору Наїб Букеле оголосив, що подасть до середини червня на розгляд парламенту законопроєкт про легалізацію біткоїна як платіжного засобу. Якщо парламентарі схвалять цю ініціативу — Ель-Сальвадор першим у світі легалізує криптовалюту.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 11:00

spacemachine

ты глупый. я давно это знаю.
TWT с удовольствием набираю сейчас.Если ты не понимаешь ни график ни специфику, я не могу тебя глупого сразу научить.Монета набирается уже несколько месяцев. фундаментально крайне сильная, скорректировалась от роста уже очень здорово.
А по поводу, что ты знал...когда никто не знал :) не хочу матюки тебе писать...знаток :(
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:38

  spacemachine написав:
  Кучинелли написав:ПС2 показываю пример как оценить график.Например я добираю TWT.Открываем и смотрим график...и даже если вы нифига в нём не понимаете. то хоть посмотрите и обратите внимание нато, что практически весь график цена была выше текущей.Это конечно не 100%, но 99% того, что она отскочит как ни крути.ну и по другим смотрим подобные вещи и ...не боимся зарабатывать деньги

ужасный пример. практически весь график цена была выше текущих? я ее в декабре по 10 центов покупал, а сейчас 40, о чем ты тут пишешь? о том, что монета, которую залистили на банан в начале февраля, с момента бул сезона альтов, стоит щас дешевле хаев? а что, должна быть выше, учитывая, что рынок падает? подожди еще год, увидишь, как она закономерно свалится вообще до сентябрьских 3 центов.
>Когда было 50 никто на свете не знал что будет дальше - 30
вот очень ты любишь оправдывать свое непонимание и переносить его на всех остальных в мире, постоянно пишешь так. ты не говори за всех, прямо скажи за себя - "мне не хватило мозгов оценить ситуацию на рынке, поэтому знать я ничего не мог".
мне лично все было понятно, как и многим другим людям, которые вышли по 57-50. достаточно было оценить фундамент на рынке, построить график и ждать. да одного опыта было достаточно, чтобы это сделать

spacemachine - самый крутой человек на ветке, он побрил хомячков на самом пике
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:39

  antonwriter написав:Однозначно восстановление цены на биткоин. То, что Китай ограничения поставил - они с этим справятся. Крипту всё глубже и больше внедряют.

Нигде ее не внедряют. Идут года, а байка про повсеместное внедрение крипты будоражит умы застрявших в ней хомячков.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 17:01

МЕГА НЬЮЗ

SpaceX розгортає криптовалютний блокчей в КОСМОСІ!!!
+перша крипт-нода поза планетою


https://www.tesmanian.com/blogs/tesmanian-blog/eth
greenozon
 
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