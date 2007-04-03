Додано: Пон 07 чер, 2021 03:42

Кучинелли написав: ПС2 показываю пример как оценить график.Например я добираю TWT.Открываем и смотрим график...и даже если вы нифига в нём не понимаете. то хоть посмотрите и обратите внимание нато, что практически весь график цена была выше текущей.Это конечно не 100%, но 99% того, что она отскочит как ни крути.ну и по другим смотрим подобные вещи и ...не боимся зарабатывать деньги ПС2 показываю пример как оценить график.Например я добираю TWT.Открываем и смотрим график...и даже если вы нифига в нём не понимаете. то хоть посмотрите и обратите внимание нато, что практически весь график цена была выше текущей.Это конечно не 100%, но 99% того, что она отскочит как ни крути.ну и по другим смотрим подобные вещи и ...не боимся зарабатывать деньги

ужасный пример. практически весь график цена была выше текущих? я ее в декабре по 10 центов покупал, а сейчас 40, о чем ты тут пишешь? о том, что монета, которую залистили на банан в начале февраля, с момента бул сезона альтов, стоит щас дешевле хаев? а что, должна быть выше, учитывая, что рынок падает? подожди еще год, увидишь, как она закономерно свалится вообще до сентябрьских 3 центов.>Когда было 50 никто на свете не знал что будет дальше - 30вот очень ты любишь оправдывать свое непонимание и переносить его на всех остальных в мире, постоянно пишешь так. ты не говори за всех, прямо скажи за себя - "мне не хватило мозгов оценить ситуацию на рынке, поэтому знать я ничего не мог".мне лично все было понятно, как и многим другим людям, которые вышли по 57-50. достаточно было оценить фундамент на рынке, построить график и ждать. да одного опыта было достаточно, чтобы это сделать