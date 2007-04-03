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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2587258825892590
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 19:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  spacemachine написав:ужасный пример. практически весь график цена была выше текущих? я ее в декабре по 10 центов покупал, а сейчас 40, о чем ты тут пишешь?


Слюшай, космический автомобиль, не тесла случаем, поклонник илона маскарада.Ты вырвал кусок, к которому было добавлено условие - если кто то не понимает что есть на графике.И далее, какая разница что ты и когда покупал.Ты вообще адекват или под вопросом, как можно сравнивать цену до листинга и после, это небо и земля.Мало ли кто что и когда покупал.Я MATIC покупал по 0,008 аж 700 000 монет, счас полтора ляма баксов.........было бы, конечно их у меня давно нет :) :(
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://www.youtube.com/watch?v=jZs-Zqbfnas
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:37

  Кучинелли написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:spacemachine - самый крутой человек на ветке, он побрил хомячков на самом пике

На локальном пике. До самого пика нам ещё 100 лет.


Ага.Канешна.Обычный неудачник, которого выбило по стопу на 18 кажется ещё и цена улетела на 60+.Повторю - бреют тех, кто ставит ставки.Хомяки типа Аирмакса просто должны пересидеть проссадку и всё.а кричавшие тут шорт, шорт, уже слили каждый раз по хорошему куску депо.

помнишь все выбитые стопы каждого участника ветки, удачные игнорируешь, какой же ты токсичный, однако. а на деле просто не можешь смириться, что здесь у людей видение рынка и торги идут лучше, чем у тебя.
раз тебя так интересуют мои сделки, отвечу - цена без меня никуда не улетала на 60 и перезаходить мне никто не мешал, что я и сделал в начале января, зайдя полностью в альты. у меня все ок, не переживай за мой стоп, битка я преумножил в 4 раза с того времени. лучше думай о своих сделках

что по поводу TWT - раньше нужно было думать, монета была классная, кто хотел, тот заработал на ней, а сейчас, с ее капой, абсолютно не важно, что проект крутой\не крутой, на медвежьем рынке ее сотрут в порошок, и будешь ты со своей точкой входа по 0.40 (которая уже 0.37) сидеть до посинения и думать какой ты идиот, что взял по 0.4, а не по 0.03 через год. Если цели взять чисто на отскок, то у тебя уже 8-10% в минусе должно быть, если не больше. А это значит ты либо без стопа и будешь вечным холдером, либо твой стоп ниже цены листинга, который у тебя выбьют на следующем проливе, если он будет. Ты в выигрыше только если торгуешь без стопа и веришь в отскок на ближайшее время, чтобы слиться. Не сильно то и надежная стратегия, чтобы давать тут советы по покупке другим
spacemachine
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

50 мувинг все ближе к 200. Крест смерти надвисает над битком.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:02

  Zebra написав:50 мувинг все ближе к 200. Крест смерти надвисает над битком.

Теперь главный вопрос:Есть ли жизнь после смерти? :mrgreen:
2001
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:04

  2001 написав:
  Zebra написав:50 мувинг все ближе к 200. Крест смерти надвисает над битком.

Теперь главный вопрос:Есть ли жизнь после смерти? :mrgreen:

Следующий халвинг покажет
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:43

  Zebra написав:50 мувинг все ближе к 200. Крест смерти надвисает над битком.

Жизнь моя блатная, злая жизнь моя
Словно сто вторая "мокрая" статья
Срок не споловинить, ай, не скостить ни дня...
Черви, буби, вини, а для меня кресты, я знаю. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 00:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Больше всего рад за Coinbase - очень удачно залистились.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 00:14

Похоже на то, что курс из последних сил держат крупные инвесторы, чтобы продать хотя бы по этой цене хомякам-оптимистам. Тогда большая красная сопля - вопрос ближайшего времени.
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 01:27

биток рисует башню Барад-Дур, скоро темный властелин маркет-мейкер нанесет сокрушительный удар и казнит оставшихся в живых хомячков

Зображення

дополню беглым, но наглядным графиком
https://prnt.sc/14mupp3
spacemachine
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