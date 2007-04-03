Додано: Пон 07 чер, 2021 21:37

Кучинелли написав: airmax78 написав: Zebra написав: spacemachine - самый крутой человек на ветке, он побрил хомячков на самом пике spacemachine - самый крутой человек на ветке, он побрил хомячков на самом пике

На локальном пике. До самого пика нам ещё 100 лет. На локальном пике. До самого пика нам ещё 100 лет.



Ага.Канешна.Обычный неудачник, которого выбило по стопу на 18 кажется ещё и цена улетела на 60+.Повторю - бреют тех, кто ставит ставки.Хомяки типа Аирмакса просто должны пересидеть проссадку и всё.а кричавшие тут шорт, шорт, уже слили каждый раз по хорошему куску депо. Ага.Канешна.Обычный неудачник, которого выбило по стопу на 18 кажется ещё и цена улетела на 60+.Повторю - бреют тех, кто ставит ставки.Хомяки типа Аирмакса просто должны пересидеть проссадку и всё.а кричавшие тут шорт, шорт, уже слили каждый раз по хорошему куску депо.

помнишь все выбитые стопы каждого участника ветки, удачные игнорируешь, какой же ты токсичный, однако. а на деле просто не можешь смириться, что здесь у людей видение рынка и торги идут лучше, чем у тебя.раз тебя так интересуют мои сделки, отвечу - цена без меня никуда не улетала на 60 и перезаходить мне никто не мешал, что я и сделал в начале января, зайдя полностью в альты. у меня все ок, не переживай за мой стоп, битка я преумножил в 4 раза с того времени. лучше думай о своих сделкахчто по поводу TWT - раньше нужно было думать, монета была классная, кто хотел, тот заработал на ней, а сейчас, с ее капой, абсолютно не важно, что проект крутой\не крутой, на медвежьем рынке ее сотрут в порошок, и будешь ты со своей точкой входа по 0.40 (которая уже 0.37) сидеть до посинения и думать какой ты идиот, что взял по 0.4, а не по 0.03 через год. Если цели взять чисто на отскок, то у тебя уже 8-10% в минусе должно быть, если не больше. А это значит ты либо без стопа и будешь вечным холдером, либо твой стоп ниже цены листинга, который у тебя выбьют на следующем проливе, если он будет. Ты в выигрыше только если торгуешь без стопа и веришь в отскок на ближайшее время, чтобы слиться. Не сильно то и надежная стратегия, чтобы давать тут советы по покупке другим