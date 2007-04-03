RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2590259125922593
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:55

  greenozon написав:нфт-чума докотилась і до неньки

https://www.binance.com/uk-UA/blog/4214 ... inance-NFT

Кароль опиздала, молодежь обошла старушку ещё в мае - Алёна-алёна продала свою песню за 7,5к
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 08 чер, 2021 18:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4390
З нами з: 06.08.19
Подякував: 991 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:59

phantom_systems
так слив в моменте сложно организовать с текущих, 30К слишком сильный уровень, ресурсозатратно. К нему вот плавно и спускаются, как будем к нему подходить - стопы люди подвинут, другие переставят ордера на покупку чуть пониже, кто-то дольет ликвы, в любом случае, чисто психологически ниже 30К люди будут менее охотно покупать, зато на продажу много у кого нервы дрогнут, поэтому и думаю, что у альтов будет паническая атака ниже 30
spacemachine
Аватар користувача
 
Повідомлень: 180
З нами з: 27.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:32

Підкажіть, це вже Місяць, чи ще трохи похолдити? Де тут Ламборджіні видають? Що скажуть наші криптозагоняли? Ауууу! Особлива стратегія? Ну круто, чо! Біткоїн по 100к не за горами! А окремим Наполеонам і по 200к дадуть! :lol:
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6521
З нами з: 04.06.09
Подякував: 788 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2590259125922593
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, spacemachine, yama і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7788, 7789, 7790
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
77899 199445812
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 22:12
Сибарит
Валютный рынок в мире 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7524 1813934
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 10:51
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 54036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.