phantom_systems так слив в моменте сложно организовать с текущих, 30К слишком сильный уровень, ресурсозатратно. К нему вот плавно и спускаются, как будем к нему подходить - стопы люди подвинут, другие переставят ордера на покупку чуть пониже, кто-то дольет ликвы, в любом случае, чисто психологически ниже 30К люди будут менее охотно покупать, зато на продажу много у кого нервы дрогнут, поэтому и думаю, что у альтов будет паническая атака ниже 30
Підкажіть, це вже Місяць, чи ще трохи похолдити? Де тут Ламборджіні видають? Що скажуть наші криптозагоняли? Ауууу! Особлива стратегія? Ну круто, чо! Біткоїн по 100к не за горами! А окремим Наполеонам і по 200к дадуть!